Chrysler: Tavares ha confermato il rilancio del marchio

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha fornito un’ottima notizia per tutti i fan del marchio Chrysler. Durante un evento tenutosi nella città di Amsterdam per discutere della futura strategia di prodotto del colosso automobilistico, il numero uno del gruppo automobilistico non solo ha assicurato che il futuro di Chrysler non è in pericolo, ma ha anche parlato di nuovi prodotti per lo storico marchio americano.

Chrysler: Stellantis punterà forte sul suo brand in futuro

Questo annuncio contraddice quanto trapelato negli scorsi anni quando sembrava che ormai che il marchio fosse prossimo all’addio. Chrysler attualmente dispone di una gamma di due modelli dal 2017, dopo l’addio della berlina di medie dimensioni 200. Attualmente la sua gamma conta sul minivan Pacifica e sulla berlina 300.

Carlos Tavares ha assicurato che Chrysler è “uno dei pilastri emotivi della vecchia Fca”, quindi per Stellantis è importante “dare a questo marchio un futuro e un’opportunità per riprendersi”. Taveres ha detto che Chrysler sarà rilanciato con nuovi modelli che “sembrano davvero belli”, ma non ha specificato di quali auto si tratterà. Altra cosa che è stata confermata è che dal 2028 il marchio diventerà completamente elettrico, come del resto accadrà a molti altri brand che fanno parte del gruppo Stellantis.

Tra i futuri modelli che arricchiranno la gamma di Chrysler dovrebbe esserci la versione di produzione del crossover elettrico Airflow svelato nei mesi scorsi. Inoltre previsto l’arrivo di un altro SUV e anche di un minivan completamente elettrico che probabilmente sarà l’erede dell’attuale Pacifica.

Probabilmente Chrysler sarà il marchio con cui maggiormente Stellantis punterà negli USA per quanto concerne la diffusione delle auto elettriche. Entro il 2030 il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha detto che punta a vendere il 50 per cento di auto elettriche negli Stati Uniti. Anche Fiat dovrebbe trovare maggiore spazio in quel mercato grazie alle sue future auto elettriche.

