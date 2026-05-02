Fiat Grizzly: in strada l’anti Dacia Duster si farà notare

Fiat Grizzly sta per arrivare. Ormai il SUV di Fiat non ha più molti segreti. Le recenti foto spia hanno pure anticipato quelle che saranno le dimensioni del rivale di Dacia Duster che potrebbe avere motori a benzina, ibridi ed elettrici. Nel primo caso si potrebbe partire da 20 – 21 mila euro. I più recenti render sembrano aver catturato in pieno l’essenza del nuovo modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma della casa torinese per quanto riguarda i prossimi 8 – 10 anni.

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Ormai non ha più segreti e sta per arrivare: Fiat Grizzly in strada si farà notare

Il design, come anticipato dalle ricostruzioni grafiche, dovrebbe puntare su forme squadrate, frontale robusto e una firma luminosa moderna, in linea con il nuovo linguaggio stilistico inaugurato da Fiat Grande Panda. La Grizzly nascerà con ogni probabilità sulla piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis, la stessa pensata per contenere i costi e offrire varianti diverse senza rinunciare a spazio e praticità.

A fare la differenza sarà soprattutto il rapporto qualità prezzo. Fiat sa bene che il successo di Dacia Duster nasce proprio dalla capacità di offrire tanto a una cifra accessibile, e per questo la nuova Fiat Grizzly dovrà presentarsi come un SUV concreto, semplice da usare e adatto sia alla città sia ai lunghi viaggi. Non mancheranno protezioni in plastica grezza, assetto rialzato e un bagagliaio capiente, elementi sempre più richiesti da chi cerca un’auto familiare ma dall’aspetto avventuroso.

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Dentro ci si attende un abitacolo razionale, con strumentazione digitale, display centrale e soluzioni furbe per sfruttare al meglio lo spazio. Se Fiat riuscirà davvero a mantenere un prezzo d’attacco competitivo, Fiat Grizzly potrebbe diventare una delle novità più interessanti del segmento B-SUV e mettere pressione non solo a Duster, ma anche a diversi modelli cinesi emergenti.

Il debutto ufficiale avverrà entro il 2026, con vendite subito dopo in Europa. La presentazione internazionale è stata già fissata per il mese di ottobre al Salone dell’auto di Parigi 2026. Dunque ipotizziamo che il debutto in anteprima possa avvenire in estate, forse a luglio, un mese spesso scelto da Fiat per le sue presentazioni.

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Ricordiamo infine che la Fiat Grizzly avrà anche una versione Fastback che molto probabilmente sarà svelata insieme essendo una versione diversa dello stesso modello. Insomma sulla base di quello che abbiamo visto fino ad ora e che sappiamo, possiamo dire con certezza che questo modello quando finalmente arriverà in strada di certo si farà notare.