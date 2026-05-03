Ferrari Purosangue: due europee e una cinese da 1.400 cavalli la sfidano nella drag race | Video

La Ferrari Purosangue torna a competere in una drag race multipla, sul quarto di miglio e sul mezzo miglio, sfidata da 3 modelli meno aristocratici e affascinanti di lei. Il SUV di Maranello non è nato pensando a questi confronti, da alcuni ritenuti importanti nell’espressione del giudizio sulle doti emotive e tecniche di un veicolo.

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Per quel che mi riguarda, il loro è il frutto di un approccio sbagliato al tema, perché il piacere sensoriale e le qualità ingegneristiche e dinamiche di un prodotto a quattro ruote vanno oltre le metriche connesse allo scatto da fermo, spingendosi in una dimensione ben più ampia ed inclusiva. Qualcuno dirà: “Punti di vista”. Io tengo il mio, del quale sono assolutamente convinto, anche per esperienze dirette vissute sul campo.

Le drag race, comunque, sono trendy in questo periodo storico e non possiamo esimerci da una relazione con esse. Di solito in queste prove di scatto con partenza da fermo è presente almeno un’auto elettrica nella line-up. Il format in esame, del resto, è tornato di moda con il loro avvento, guadagnando una popolarità mai vista in precedenza. Nella grande accelerazione le vetture alla spina hanno avuto un potente strumento di marketing per le discussioni da bar. Ecco perché queste sfide sono state cavalcate in modo evidente dai loro fan.

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Fra le protagoniste del confronto odierno, organizzato dagli specialisti di carwow, oltre alla già citata Ferrari Purosangue ci sono la BMW X5M Competition, la Land Rover Defender OCTA e la Zeekr 8X Yao Ying, auto cinese muscolare, poco conosciuta alle nostre latitudini. I suoi numeri sono, però, spaventosi. Li scoprirete proseguendo la lettura dell’articolo, nei paragrafi successivi, che narrano brevemente le specifiche dei modelli coinvolti nella drag race.

Iniziamo il racconto dalla Ferrari Purosangue. Questa è alimentata da un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata che eroga una potenza massima di 725 cavalli, con un picco di coppia di 716 Nm, su un peso di 2.033 chilogrammi. Il vigore energetico giunge al suolo sulle quattro ruote tramite un cambio automatico a 8 rapporti. Alla creatura di Maranello va, senza ombra di dubbio, il titolo di auto più affascinante, emozionante e carismatica del gruppo.

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Molto interessante anche la BMW X5M Competition, sotto il cui cofano anteriore trova accoglienza un motore V8 biturbo da 4.4 litri di cilindrata, che eroga 625 cavalli e 750 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un convertitore di coppia a 8 rapporti. Il peso da muovere è in questo caso di 2.400 chilogrammi.

Giunge dal Regno Unito la terza contendente della drag race odierna. Si tratta della Land Rover Defender OCTA, mossa dallo stesso cuore dell’auto bavarese prima passata in rassegna. Nel caso in esame, però, il V8 biturbo esprime il suo vigore con metriche energetiche differenti: 635 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia. Il cambio è uguale a quello del SUV dell’elica blu. Qui il peso registrato alla bilancia è di 2.510 chilogrammi.

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Chiude la line-up, nella sfida di accelerazione in esame, la cinese Zeekr 8X Yao Ying. Stiamo parlando di un SUV poco noto al grande pubblico, ma dalle grandi cifre. Il suo powertrain ibrido si giova di un motore turbo a 4 cilindri da 2 litri, associato a 3 motori elettrici. Quando gli elementi propulsivi lavorano tutti insieme, il picco di potenza raggiunge la stratosferica cifra di 1.400 cavalli, con un altrettanto impressionante coppia di 1.410 Nm. Anche il peso si spinge verso valori spaventosi, fissandosi a quota 2.820 chilogrammi. Basterà il suo primato energetico a farla imporre nella drag race? Oppure il gap alla bilancia peserà come un macigno sul suo scatto? Non vi resta che un modo per scoprirlo: guardare il video. Buona visione!