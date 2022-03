Stellantis lancerà 75 auto elettriche entro il 2030

Stellantis lancerà 75 nuove auto elettriche entro il 2030. Di queste ben 45 arriveranno entro la fine del 2024. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA e guidato da Carlos Tavares dovrebbe vendere più di cinque milioni di veicoli elettrici all’anno.

Allo stesso tempo, la quota di auto elettriche entro il 2030 secondo il piano raggiungerà il 100 per cento in Europa e il 50 per cento negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, entro il 2030, la società dimezzerà la quantità di emissioni nocive nell’ambiente e entro il 2038 la ridurrà a zero.

Stellantis: piano ambizioso per le auto elettriche

Si tratta certamente di un piano ambizioso che se verrà portato a compimento garantirà a Stellantis la leadership nel settore delle auto elettriche. Sempre ieri Carlos Tavares ha anche ribadito che le auto elettriche costano in media il 40 per cento in più alle case automobilistiche.

Il numero uno del gruppo ha dichiarato che nei prossimi anni in maniera graduale intende ridurre i costi delle auto elettriche intervenendo sui costi di produzione, su quelli di distribuzione e su quelli relativi alla ricerca e allo sviluppo.

Inoltre Carlos Tavares ha pure chiesto una mano ai suoi fornitori che dovranno fare la loro parte venendo incontro alle esigenze del costruttore automobilistico franco – italo – americano.

Uno di questi modelli elettrici è stato già svelato. SI tratta della Jeep mini SUV che arriverà nel 2023 e rappresenterà il primo modello completamente elettrico della casa automobilistica americana di Stellantis. Sempre nel 2023 assisteremo al debutto delle versioni Folgore di Maserati Grecale, GranCabrio e Gran Turismo.

Nel 2024 dovrebbe essere il turno di Alfa Romeo con la versione elettrica di Brennero. Anche Fiat lancerà la sua prima elettrica in quell’anno. Stessa sorte in casa Lancia con la futura generazione di Ypsilon che riporterà il marchio in Europa.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il CEO Carlos Tavares delude i sindacati, piano industriale vago