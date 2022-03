Vendite Alfa Romeo: anche febbraio è negativo in Italia

Alfa Romeo segue il trend negativo del mercato italiano registrando un mese di febbraio in forte calo nel confronto con i dati dello scorso anno. Per il marchio, che attende l’arrivo sul mercato dell’Alfa Romeo Tonale per iniziare il suo programma di rilancio, quello di febbraio è stato un nuovo mese estremamente negativo con vendite ridotte davvero all’osso e con una quota di mercato che ora conferma il ruolo marginale del marchio anche in Italia.

Vediamo i dati completi:

Vendite Alfa Romeo in Italia: i dati completi di febbraio

Nel corso del mese di febbraio appena terminato, Alfa Romeo ha venduto un totale di 640 unità in Italia. Si tratta di uno dei dati peggiori della storia recente del marchio italiano se escludiamo i mesi di lockdown. Il confronto con il mese di febbraio è estremamente negativo. Lo scorso anno, infatti, la casa italiana distribuii 867 unità sul mercato italiano, un risultato tutt’altro che sorprendente.

Il confronto tra il mese di febbraio dello scorso anno e quello appena terminato conferma il nuovo calo di Alfa Romeo che registra una riduzione delle vendite del -26.18%. Si tratta di un risultato tutto sommato in linea con quello fatto segnare dall’intero mercato delle quattro ruote italiano, in calo del -22.6% rispetto ai dati dello scorso anno.

La quota di mercato di Alfa Romeo è dello 0.58%. Da notare, inoltre, che la quasi totalità di unità vendute a febbraio dalla casa italiana è legata allo Stelvio. Il SUV ha, infatti, registrato un totale di 547 unità vendute in Italia nel corso del mese di febbraio con un incremento delle vendite del +11% nel confronto con i dati del febbraio dello scorso anno.

Parziale annuo ancora negativo

Non stupisce che anche il parziale annuo di Alfa Romeo sia negativo. Il marchio italiano, infatti, chiude il primo bimestre dell’anno con un totale di 1.337 unità vendute ed un calo del -25.85% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Anche in questo caso, il dato è vicino a quello dell’intero mercato italiano, in calo del -21% nel periodo considerato. La quota di mercato di Alfa Romeo è dello 0.61%.

Anche in questo caso, è l’Alfa Romeo Stelvio che dà il maggior contributo alle vendite con un totale di 1.105 unità vendute nel corso dei primi due mesi dell’anno. Per il SUV si registra un miglioramento delle vendite del +8.4% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Lo Stelvio supera l’Audi Q5 e conquista la leadership del suo segmento di mercato, confermandosi il SUV premium di segmento D più venduto in Italia.

Si attende l’Alfa Romeo Tonale per il rilancio

Le vendite di Alfa Romeo sono oramai ridotte al minimo. Il marchio italiano continua a registrare risultati insoddisfacenti con volumi ridottissimi. Il solo Stelvio tiene in piedi il marchio in vista di tempi migliori che, finalmente, stanno per arrivare. Nel corso della primavera, infatti, si registrerà l’atteso del debutto dell’Alfa Romeo Tonale, modello a cui il marchio italiano si affiderà per rilanciarsi sul mercato.

Il Tonale sarà chiamato al gravoso compito di sostenere le vendite del brand, riportando Alfa Romeo nel segmento C dopo l’uscita di scena della Giulietta che ha causato un vuoto enorme all’interno della gamma del brand. Per il momento, non sono ancora noti i target di vendita del Tonale che punta a sfidare i SUV premium di segmento C che viaggiano su volumi di vendita superiori a 1.000 unità vendute al mese.

Attestandosi su questi livelli, il Tonale potrà garantire una sostanziale crescita ad Alfa Romeo nel corso dei prossimi mesi. Staremo a vedere quali saranno i risultati del SUV e se davvero il progetto riuscirà a rilanciare le vendite del brand in breve tempo o se sarà necessario attendere ancora altri modelli.