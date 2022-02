Alfa Romeo Tonale: quanto costerà il SUV?

Lo scorso 8 febbraio dopo quasi 3 anni di attesa dal lancio della concept car abbiamo finalmente conosciuto la versione di produzione di Alfa Romeo Tonale. Ormai sappiamo quasi tutto di questo modello che raccoglierà l’eredità di Alfa Romeo Giulietta riportando la casa automobilistica del Biscione nel segmento C del mercato.

Quanto costerà il SUV Alfa Romeo Tonale? Ecco alcune ipotesi

Una delle poche cose che ancora non si conoscono a proposito di Alfa Romeo Tonale è il suo prezzo. È qualcosa che non è ancora noto, dal momento che il modello è stato presentato da poco. Tuttavia, non dovrebbe volerci molto prima che il listino prezzi venga reso pubblico poiché il prossimo aprile il modello raggiungerà i rivenditori con la sua edizione di lancio. Fino a quando non sarà ufficialmente noto, possiamo azzardare dei calcoli su quale potrebbe essere il suo prezzo di partenza.

Dei motori con cui è stato annunciato, quello di accesso sarà il benzina da 130 CV, poiché il diesel della stessa potenza sarà più costoso e le alternative elettrificate (o il MHEV da 160 CV o il PHEV da 275 CV) avranno certamente prezzi più elevati.

Il motore di ingresso alla gamma di Alfa Romeo Tonale è leggermente meno potente rispetto ai veicoli d’ingresso della maggior parte dei suoi rivali, che di solito partono da propulsori con 150 CV, quindi potrebbe essere un po’ più economica di queste. Modelli come Audi Q3, Mercedes GLA o Jaguar E-Pace vanno dai 37.000 ai 40.000 euro.

Questa sembra una fascia tariffaria abbastanza realistica per Alfa Romeo Tonale ma potrebbe anche essere un po’ più bassa. Per capire da quale prezzo potrebbe partire questo modello dello storico marchio milanese occorre anche tenere conto del listino prezzi di Alfa Romeo Stelvio.

Questo parte da 53.500 euro ed è un modello più grande, di posizionamento precedente e il cui motore di ingresso sviluppa già 200 CV. Quindi in base a questi elementi possiamo azzardare che Alfa Romeo Tonale possa avere un prezzo di partenza intorno ai 36 mila euro. Ma ovviamente non possiamo escludere anche che il Biscione possa decidere di far partire il suo SUV da un prezzo unb pochino più elevato come i suoi rivali.

Tra poche settimane con l’edizione di lancio capiremo quale sarà la politica dei prezzi di Alfa Romeo. Il CEO Imparato ha però già anticipato che con questo modello si cambierà politica di vendita. Questo significa addio maxi sconti e niente più Km Zero. Quindi chi vorrà acquistare questo veicolo dovrà pagarlo bene.

Questo avverrà per il bene del marchio che vuole migliorare la sua immagine. Il 2021 del resto ha dimostrato che più della quantità delle vendite conta la qualità. Il Biscione è tornato redditizio di qualche centinaio di milioni di euro vendendo meno unità del 2020. La strada per il rilancio sembra quindi essere stata tracciata.

