Peugeot Landtrek: partiti i test in Brasile [Foto spia]

La divisione Engineering di Stellantis presente a Betim (MG) è diventata responsabile di diversi progetti dei cinque brand che compongono il gruppo in Brasile. Oltre ai veicoli di Fiat, Jeep e Ram, infatti, è diventata quasi una normalità avvistare sulle strade di Minas Gerais i modelli di Peugeot e Citroën.

Ad esempio, nelle scorse ore sono state pubblicate in rete alcune foto spia che mostrano un prototipo completamente camuffato del Peugeot Landtrek, che sarà una delle novità dello storico marchio francese per il 2022 nel mercato brasiliano.

Peugeot Landtrek: un prototipo completamente camuffato è stato avvistato sulle strade brasiliane

In particolare, il pick-up della casa del Leone raggiungerà il Brasile in una sola variante come già preannunciato dai media locali lo scorso anno. Secondo quanto riportato, il Landtrek sarà commercializzato nel grande paese sudamericano con specifiche uruguaiane e sarà prodotto nello stabilimento di Nordex. Tuttavia, il prototipo catturato in foto proviene dalla Cina e ciò viene confermato dai documenti di importazione incollati sul parabrezza che sono scritti in cinese.

Ad ogni modo, sappiamo che il Peugeot Landtrek sarà commercializzato in Brasile con il motore turbodiesel BlueHDi da 2 litri capace di sviluppare 180 CV di potenza a 4000 g/min e 400 Nm di coppia massima a 2000 g/min. Accanto ci sarà un cambio automatico Aisin a 6 marce.

Il modello sarà capace di trasportare fino a 1 tonnellata di carico e assicurare una capacità di traino fino a 3,5 tonnellate. Come anticipato qualche riga fa, il Landtrek sarà venduto in un’unica versione. La dotazione di serie sarà costituita da sistema di infotainment con display touch da 10 pollici, retrocamera con visione a 360°, sistema Keyless, cerchi da 18”, finiture cromate, barre al tetto, gradini laterali per un facile accesso all’abitacolo, fari a LED e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Recentemente, tre esemplari del pick-up hanno percorso un lunghissimo viaggio in America centrale e Sud America lungo di circa 18.000 km, spesso in condizioni davvero estreme. Con questo, la casa automobilistica francese ha dimostrato l’affidabilità, la qualità, la robustezza e il comfort garantiti dal Peugeot Landtrek, indispensabili per uno strumento di lavoro funzionale, robusto e facile da riparare che si adatta bene anche alle attività per il tempo libero all’aperto.

Ci sono voluti 34 giorni per percorrere un totale di circa 18.000 km. Durante il viaggio, il veicolo ha affrontato ogni tipo di terreno, clima e altitudine, dimostrando il suo notevole adattamento a questo continente così esteso.