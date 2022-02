Nuova Alfa Romeo MiTo: sarà questo il suo aspetto?

Di una nuova Alfa Romeo MiTo si parla da diversi anni. Esattamente da quando il vecchio modello è andato in pensione nel corso dell’estate del 2018. All’epoca si pensava che prima o poi un’erede di questo famoso modello sarebbe stato annunciato dalla dirigenza della casa automobilistica del Biscione. Anche quando è nato il nuovo gruppo Stellantis con la fusione di Fiat Chrysler e PSA, si era detto che uno dei modelli che potevano tornare per il rilancio di Alfa Romeo sarebbe stata proprio una nuova MiTo.

Ecco come sarebbe una nuova Alfa Romeo MiTo se il Biscione decidesse di riportarla in vita

Del resto parliamo di un’auto che nel corso della sua carriera aveva fornito molte immatricolazioni allo storico marchio milanese ricoprendo per un lungo periodo il ruolo di entry level della gamma della casa milanese e avvicinando molti giovani al brand premium. Lo scorso anno alcuni voci di un possibile ritorno di una nuova Alfa Romeo MiTo erano arrivate anche dalla Francia.

Quando poi il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, aveva detto che il Biscione doveva tornare in segmenti di mercato popolari da dove era uscita negli scorsi anni perdendo circa 2 milioni di clienti, in molti hanno subito pensato al ritorno di una nuova Alfa Romeo MiTo e anche di una nuova Giulietta. In realtà però probabilmente il riferimento di Imparato riguardava più il segmento che il singolo modello. Nel segmento B infatti il Biscione ci tornerà dalla fine del prossimo anno con il SUV Alfa Romeo Brennero.

Nonostante il suo destino sia ancora incerto, sul web c’è chi ha provato ad immaginare come sarebbe questa vettura nel caso in cui dovesse davvero ritornare a fare parte della gamma della casa automobilistica del Biscione. E’ questo il caso del designer Theottle che nelle scorse ore ha pubblicato un nuovo render dove ha fornito la sua personalissima ipotesi su come sarebbe una eventuale erede di MiTo.

Guardando questa immagine appare evidente che il suo autore si sia ispirato a due modelli: Alfa Romeo Tonale e Peugeot 208. Il fatto che il designer abbia utilizzato come punti di riferimento questi due modelli ha il suo perchè.

Infatti se in futuro dovesse tornare una nuova Alfa Romeo MiTo questa avrebbe molto in comune con la Peugeot 208. Le due auto al pari delle altre berline di segmento B di Stellantis condividerebbe piattaforma, motori, tecnologie e vari componenti. Quindi una certa somiglianza ci potrebbe benissimo stare.

Quanto invece ad Alfa Romeo Tonale, è chiaro che una nuova Alfa Romeo MiTo come qualsiasi altra nuova auto del Biscione inevitabilmente dovrebbe garantire un certo family feeling con la recente auto di Alfa Romeo. Pertanto la somiglianza specie nel frontale tra le due auto ha sicuramente senso.

Vedremo dunque se quando sarà reso noto il piano di rilancio di Alfa Romeo ci sarà spazio anche per un’auto di questo tipo. Al momento l’unica cosa che sappiamo è che il Biscione lancerà una nuova auto all’anno fino al 2030. Quindi lo spazio per un simile ritorno c’è sicuramente.

