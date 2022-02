Ferrari F40: atteso all’asta un bellissimo esemplare da 2,8 milioni

Il 4 marzo, ad Amelia Island (Florida), Gooding & Company proporrà all’asta una bellissima Ferrari F40 del 1991 in perfette condizioni. Secondo quanto riportato, l’esclusiva supercar dovrebbe essere venduta a una cifra compresa fra 2,4 e 2,8 milioni di dollari.

L’ultimo progetto curato personalmente da Enzo Ferrari è stato realizzato per celebrare il 40º anniversario dello storico marchio automobilistico. Sebbene fortemente influenzata dalla 288 GTO Evoluzione, sviluppata per le competizioni automobilistiche del Gruppo B, la F40 non è stata mai concepita per correre in pista, ma semplicemente come un’auto stradale molto veloce.

Ferrari F40: un bellissimo esemplare del 1991 verrà proposto all’asta il mese prossimo

Il progetto fu affidato a Nicola Materazzi, l’ingegnere meccanico che fu anche responsabile della realizzazione della Lancia Stratos e della 288 GTO. La Ferrari F40 porta con sé i valori di Maranello più tradizionali e faceva affidamento su potenza, peso ridotto e aerodinamica.

Costruita da Scaglietti, la carrozzeria è stata sviluppata per ridurre la resistenza. Il corpo venne costruito usando materiali compositi e sviluppato nella galleria del vento. Sulla parte posteriore è stato installato un grosso alettone mentre il profilo laterale vanta dei cerchi Speedline da 17” che nascondono freni a disco ventilati Brembo da 13”. Non mancano un cofano motore a conchiglia con fari pop-up, delle prese d’aria progettate da NACA, un lunotto in lexan e altro ancora.

Sotto il cofano della Ferrari F40 si nasconde un motore V8 biturbo da 2.9 litri che scarica la potenza sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 5 rapporti. Il propulsore dispone di quattro valvole per cilindro, lubrificazione a carter secco e due turbocompressori raffreddati ad acqua IHI. La potenza erogata dal V8 è pari a 478 CV a 7000 g/min e 577 Nm di coppia massima a 4000 g/min.

La vettura utilizza un telaio tubolare in acciaio e una configurazione delle sospensioni a doppio braccio oscillante, proprio come la 288 GTO. Il peso è stato ridotto al minimo grazie all’utilizzo di compositi in fibra di carbonio sul pianale, sul cruscotto, sulla paratia anteriore e in altre zone. In totale, l’iconica supercar del cavallino rampante pesa appena 1100 kg.

In totale, la casa automobilistica modenese ha costruito 1315 esemplari della F40. Tuttavia, la vettura attesa all’asta da Gooding & Company è una delle sole 213 unità costruite secondo le specifiche statunitensi.

Esternamente abbiamo una carrozzeria rifinita in Rosso Corsa mentre all’interno c’è Stofa Vigogna. Secondo la descrizione dell’annuncio dell’asta, il bolide è stato consegnato nuovo nel settembre del 1991 al suo primo proprietario di Hickory (Caroline a del Nord) tramite Foreign Cars Italia. Questa Ferrari F40 dispone di sospensioni non regolabili, convertitori catalitici e aria condizionata.

Il secondo proprietario l’ha acquistata nel 2013 e ha successivamente incaricato un rivenditore autorizzato di eseguire una manutenzione completa che ha visto anche la sostituzione di tutti i fluidi. Nel marzo del 2018, la supercar italiana è stata venduta all’attuale proprietario, un collezionista, tramite Ferrari of Long Island. Al momento della catalogazione, questa Ferrari F40 ha percorso appena 6081 km e inoltre dispone della certificazione Ferrari Classiche.