Ferrari Purosangue: dopo le foto rubate arriva il render definitivo

Ieri ha fatto molto rumore nel mondo automobilistico la pubblicazione delle prime due foto “rubate” del SUV Ferrari Purosangue. Queste hanno rivelato una parte del design di quello che sarà il primo SUV nella storia della casa automobilistica di Maranello.

Le immagini in questione mostrano la parte anteriore vista da tre quarti e il posteriore. Queste foto hanno quindi anticipato quello che grosso modo sarà l’aspetto finale del Ferrari SUV che come sappiamo sarà svelato entro la fine del 2022 come anticipato dal boss del cavallino rampante, Benedetto Vigna.

Ferrari Purosangue: arriva un nuovo render ispirato dalle foto pubblicate ieri da Maranello

Queste immagini hanno ispirato un render pubblicato nelle scorse ore dalla pagina Instagram di Superrenderscars che ha ricostruito come sarà il SUV sulla base da quanto emerso dalle immagini di ieri. La ricostruzione dunque dovrebbe essere molto vicina a quello che sarà il reale aspetto della versione di produzione di Ferrari Purosangue. Ovviamente non escludiamo piccole differenze ma comunque sarà questo il suo aspetto per sommi capi.

Alcuni sono rimasti sorpresi dal fatto che sarà questo l’aspetto del primo SUV della Ferrari. Altri invece pensano che tutto sommato andando a guardare i prototipi camuffati del SUV, c’era da aspettarsi che alla fine l’aspetto del modello sarebbe stato questo. Ci sono delle somiglianze con Ferrari Roma e SF90 Stradale.

Inoltre è confermato l’assetto molto basso per essere un SUV. Insomma nulla a che vedere con Lamborghini Urus o altri SUV di questo tipo che dovrebbero essere rivali diretti di Ferrari Purosangue. Vedremo che novità arriveranno su questo atteso modello nel corso delle prossime settimane. Del resto man mano che ci avvicineremo al suo debutto dovrebbero emergere nuovi dettagli. Si spera in particolare di sapere qualcosa sulla gamma dei motori, dato che al momento le notizie in proposito sono davvero poche.

