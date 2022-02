Alfa Romeo F1 Team ORLEN e Sabelt si alleano

Alfa Romeo F1 Team ORLEN sta portando la sicurezza nel motorsport a un livello superiore, grazie a una nuova partnership con Sabelt, leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature di sicurezza ad alte prestazioni.

Sabelt e Alfa Romeo F1 Team Orlen hanno annunciato una partnership

Il legame con il mondo delle corse è da sempre un elemento caratterizzante di Sabelt e questa nuova partnership pluriennale con il team consentirà ai piloti dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN di accedere ai prodotti più innovativi e avanzati, consentendo a Sabelt di beneficiare del il vasto know-how del team negli sport motoristici. La partnership tra i due marchi, quindi, sarà all’altezza della sua missione di raggiungere prestazioni sempre migliori e innovazione di prodotto in nome della sicurezza.

Frédéric Vasseur, Team Principal dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN ha dichiarato che questa partnership con Sabelt è uno sviluppo molto positivo per il suo team. Secondo il team principal della scuderia del Biscione del resto la sicurezza è fondamentale e i miglioramenti degli ultimi decenni sono dovuti anche alla ricerca e allo sviluppo di un marchio come Sabelt.

Massimiliano Marsiaj, Vice President Sabelt ha invece affermato che l’unione tra Sabelt e Alfa Romeo F1 Team ORLEN rappresenta per la sua azienda un grandissimo traguardo che arriva proprio quando la sua società festeggia il 50° anniversario. “Questo è un ottimo esempio di partner che condividono valori comuni e tecnologia di fascia alta dalle auto per uso stradale alla F1” ha dichiarato.

Insieme ennesima partnership annunciata dalla scuderia del Biscione che negli ultimi giorni è stata molto attiva da questo punto di vista come vi abbiamo annunciato nei giorni scorsi.

