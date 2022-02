Ferrari F1-75: per la prima volta in pista a Fiorano [VIDEO]

La Ferrari F1-75 ha fatto la sua prima apparizione in pista questa mattina a Fiorano. Charles Leclerc ha preso i comandi della F1-75 in un evento dimostrativo di 15 chilometri prima del giorno delle riprese che si svolgerà la prossima settimana prima dei test di Barcellona. Leclerc è stato incaricato per la prima volta di scendere in pista con la F1-75 e lo ha fatto sulla mitica pista di Fiorano.

Prima apparizione in pista per la nuova Ferrari F1-75

Naturalmente, dopo la dimostrazione di oggi, la Ferrari non dovrà aspettare molto per rivedere la sua F1-75 su un circuito. Il team di Maranello ha in programma di tenere una giornata di riprese questo martedì, appena un giorno prima dell’inizio dei test pre-stagionali, al Circuit de Barcelona-Catalunya e ottenere così i primi dati sulla loro vettura per la stagione di Formula 1 del 2022.

Le immagini dei primi giri in pista della Ferrari F1-75 sono state condivise dal giornalista Marco Amendola in un video pubblicato su YouTube. Tutte le informazioni che Ferrari raccoglierà sia nella giornata di riprese limitate di 100 chilometri che nei test pre-stagionali saranno di grande aiuto in vista della prima gara dell’anno in Bahrain.

La scuderia del cavallino rampante tradizionalmente ha spesso avuto buone sensazioni nei test e negli ultimi anni più di una volta sono usciti dal circuito con il miglior tempo e le migliori sensazioni, anche se questo poi non si è trasformato in titoli.

La Ferrari ha grandi speranze per il 2022. Il team di Mattia Binotto spera di poter tornare in vetta con l’arrivo del nuovo regolamento. A Maranello c’è molta speranza per questa stagione, visto che è tempo di porre fine a quella siccità di titoli che si trascina dal 2007, quando il team di Maranello trionfò con Kimi Raikkonen, e lo hanno voluto far capire anche ieri alla presentazione della nuova monoposto.

