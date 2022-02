Ferrari SF90 Spider: ecco il nuovo Bianco Courmayeur per i 10 anni di Cavalcade

Ferrari ha deciso di festeggiare il 10° anniversario del suo esclusivo evento Cavalcade annunciando negli ultimi giorni alcune colorazioni davvero esclusive per le sue supercar attraverso la divisione Tailor Made.

Nelle scorse ore, il cavallino rampante ha presentato la nuova tonalità Bianco Courmayeur che va ad affiancarsi alle già annunciate Rosso Taormina, Blu Capri e Verde Volterra. Nelle immagini presenti nell’articolo possiamo apprezzare una bellissima Ferrari SF90 Spider (molto probabilmente creata con il configuratore online) che mostra il particolare bianco.

Ferrari SF90 Spider: svelato il nuovo colore Bianco Courmayeur

Tuttavia, lo storico marchio di Maranello ha dichiarato che il nuovo Bianco Courmayeur per il 10º anniversario di Cavalcade è disponibile anche per le SF90 Stradale, 296 GTB, 812 Competizione e 812 Competizione A.

Come suggerisce il nome, Ferrari si è ispirata alla famosa località alpina dell’Italia nord-occidentale presente ai piedi del Monte Bianco. È molto famosa per la funivia SkyWay Monte Bianco che offre la vista sulle vette del Monte Cervino e del Monte Rosa. Sfortunatamente, il brand modenese non ha rivelato il prezzo della nuova colorazione Bianco Courmayeur, ma sicuramente non è un’opzione economica.

Parlando un po’ della Ferrari SF90 Spider mostrata nelle immagini, si tratta della versione decappottabile della SF90 Stradale, presentata nel novembre del 2020. Abbiamo di fronte la prima scoperta di Maranello ad avere la tecnologia ibrida plug-in, basata su un gruppo propulsore costituito da un V8 biturbo da 4 litri, appartenente alla famiglia F154, capace di sviluppare 780 CV di potenza a 7500 g/min e 800 Nm di coppia massima a 6000 g/min. Si tratta della potenza più alta mai raggiunta da un otto cilindri del cavallino rampante.

Accanto al powertrain endotermico troviamo ben tre motori elettrici che sviluppano complessivamente 220 CV, per una potenza totale di 1000 CV sfruttabili esclusivamente impostando la modalità di guida Qualify. Con quest’ultima, i quattro propulsori lavorano in sinergia permettendo di sfruttare la massima potenza del sistema.

In alternativa, è possibile optare per altre tre modalità: eDrive (100% elettrica), Hybrid (la modalità di funzionamento standard) e Performance (che forza il motore termico a rimanere sempre acceso per garantire la piena disponibilità della potenza non appena richiesta e ricaricare la batteria).

A bordo della SF90 Spider è presente una batteria che garantisce fino a 25 km di autonomia con una singola ricarica impostando la modalità di guida full electric. Parlando di prestazioni, la Ferrari SF90 Spider impiega 2,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 6,5 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è pari a 340 km/h oppure 135 km/h usando solo i due motori elettrici presenti anteriormente.