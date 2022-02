Fiat richiama più di 250.000 auto per airbag difettosi in Brasile

Il gruppo Stellantis ha comunicato in Brasile l’intenzione di effettuare un richiamo in cui convocherà i proprietari di 257.770 veicoli del marchio Fiat per analisi e, se necessario, sostituzione dei moduli airbag lato guidatore e/o passeggero. I modelli coinvolti sono: Uno, Novo Palio, Grand Siena, Doblò, Doblò Cargo e Fiorino, prodotti tra il 2014 e il 2016.

Fiat ha richiamato oltre 250 mila auto in Brasile per un problema all’airbag

A quanto pare nelle auto della principale casa automobilistica italiana coinvolte in questo richiamo è stata rilevata la possibilità della rottura del gonfiatore dell’airbag soprattutto nel caso in cui i veicoli in questione siano esposti ad elevate variazioni di temperatura e umidità assoluta per lunghi periodi.

In caso di collisione che comporti l’attivazione dell’airbag, il gonfiatore di queste auto può rompersi per eccessiva pressione interna, provocando la dispersione di frammenti metallici, con potenziali danni fisici gravi o addirittura mortali per gli occupanti del veicolo. Le riparazioni verranno eseguite gratuitamente previo appuntamento. Il tempo di riparazione stimato è di circa due ore. Nel richiamo sono coinvolte 100.188 unità di Uno, 70.884 di Palio, 54.077 di Grand Siena, 12.997 di Doblò e 19.624 di Fiorino.

Si tratta ancora una volta di un problema derivante dal cosiddetto scandalo Takata. Lo scandalo è scoppiato nel 2013, quando il produttore di airbag Takata ha scoperto che i suoi airbag erano difettosi. Da allora, il numero di veicoli richiamati a causa del problema ha superato i 100 milioni, provenienti da 19 diversi produttori, rendendolo il più grande richiamo nella storia dell’auto.

Tra l’altro a causa di questo difetto nel mondo vi sono stati parecchi morti. Maggiori informazioni sul sito del produttore o tramite il Centro Assistenza Clienti Fiat su WhatsApp. Ovviamente vi aggiorneremo nel caso in cui da Fiat in Brasile arrivino ulteriori informazioni o novità a proposito di questo richiamo.

