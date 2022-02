Opel Corsa: brutte notizie dalla Spagna

Arrivano brutte notizie dalla Spagna a proposito di Opel Corsa. Ancora una volta infatti la produzione del celebre modello, che tante soddisfazioni sta dando alla casa tedesca di Stellantis, si deve fermare. Lo stabilimento Opel Spagna di Figueruelas ha ancora una volta problemi di approvvigionamento per la produzione del modello e per questo ha comunicato questo mercoledì agli operai che sospende i tre turni del venerdì sulla linea 2, così come quella del sabato.

Opel Corsa: stop alla produzione in Spagna ma questa volta non è colpa dei semiconduttori

L’altra linea di produzione, in cui vengono assemblati i modelli Opel Crossland e Citroën C3 Aircross, continua invece la sua attività normalmente. Il problema che affligge la produzione della Opel Corsa non è legato in questo caso proprio alla mancanza di fornitura di chip semiconduttori dall’Asia, come avveniva qualche mese fa, ma al ritardo nell’arrivo di componenti che vengono prodotti in più paesi lontani, è cioè un problema di trasporto, secondo fonti di fabbrica. A partire da giovedì sera, il ritmo di produzione nello stabilimento di Figueruelas, che è a pieno regime, tornerà ad essere regolare.

Ricordiamo che Opel Corsa è uno dei modelli più venduti in assoluto in Europa. La vettura con la sua nuova generazione sta riscuotendo un notevole successo di vendite un po’ in tutti i principali mercati del nostro continente. Questa non è la prima interruzione alla sua produzione che avviene nell’ultimo anno a Figuruelas.

Tuttavia si tratta della prima volta che lo stop non viene causato dalla mancanza di semiconduttori ma da altri motivi. Si spera naturalmente che questa sia l’ultima volta che avviene uno stop forzato della produzione di questa auto.

Ti potrebbe interessare: Opel: più di 2 mila auto della casa automobilistica tedesca che fa parte di Stellantis sono disponibili in pronta consegna nelle concessionarie italiane