Opel: più di 2000 auto disponibili in pronta consegna nelle concessionarie italiane

Opel punta costantemente alla soddisfazione dei propri clienti mettendo a disposizione numerose unità in pronta consegna presso le sue concessionarie. E queste sono disponibili nonostante la crisi globale dei semiconduttori.

Ad esempio, in Italia i clienti possono attualmente scegliere tra oltre 2000 vetture Opel di successo sia con motore benzina o diesel che 100% elettrici presso le concessionarie del brand tedesco. Si parte dalla più piccola Corsa fino al SUV Mokka. È quindi assicurata la mobilità ai clienti Opel, anche a zero emissioni.

Opel: il brand tedesco propone oltre 2000 vetture in pronta consegna presso i suoi showroom

Coloro che desiderano un colore specifico o una configurazione particolare di optional possono ordinare la propria Opel Corsa o Mokka, così come la vogliono, e riceverla in media in 90 giorni, quindi in tempi brevi.

Fabio Mazzeo, direttore di Opel Italia, ha dichiarato che la strategia di brand è quella di fornire ai clienti mobilità senza i tempi di attesa di alcuni concorrenti. Opel offre un’ampia selezione di modelli emozionali e funzionali, termici e a batteria, adatti a tutte le necessità.

Le persone possono essere certe che il marchio di Stellantis continuerà a fare tutto il necessario per avere tempi di consegna ridotti al minimo per i suoi modelli. L’Opel Corsa continua ad essere apprezzata dai clienti europei. La piccola tedesca è stata la più venduta in Germania nel 2021 ed è la più venduta in assoluto nel Regno Unito.

La nuova Corsa unisce contenuti tecnologici ad elementi di design. La tecnologia si esprime anche attraverso sistemi per la sicurezza in grado di intervenire autonomamente, riuscendo ad anticipare le reazioni del guidatore. Lo dimostra il sistema di frenata automatico di emergenza pronto a rilevare veicoli, pedoni, bici o scooter presenti davanti la vettura.

Di vitale importanza risulta il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno, pronto ad intercettare la fatica del conducente segnalando la necessità di una pausa. Anche i sorprendenti fari a matrice di LED rappresentano un aiuto fondamentale nella guida notturna.

La nuova Opel Corsa sfoggia un comparto multimediale di ultima generazione, sempre connesso con i sistemi Android Auto ed Apple CarPlay, ma anche pronto a far partire una chiamata di emergenza con la funzione eCall.

Premendo l’apposito tasto rosso, si può ottenere aiuto in una manciata di secondi mentre parte in automatico quando i tensionatori delle cinture e gli airbag si attivano.