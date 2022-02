Nuovo Jeep Renegade: vendute più di 10.000 unità in quattro giorni

Il nuovo Jeep Renegade continua a conquistare i consumatori brasiliani. Dopo aver venduto più di 5000 unità in sole cinque ore, il SUV più tecnologico del segmento ha raggiunto la soglia dei 10.000 esemplari venduti in soli 4 giorni di commercializzazione dopo essere stato presentato in Brasile il 10 febbraio.

Nel 2021, quando era leader delle vendite nel segmento dei SUV, il Renegade ha collezionato 73.924 immatricolazioni, ovvero circa 6100 unità vendute al mese. Questi 10.000 veicoli venduti rappresentano praticamente due mesi di vendite di un grande amo per il modello.

Nuovo Jeep Renegade: il nuovo restyling conquista un altro record in Brasile

Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha dichiarato che questo traguardo è stato possibile non solo per tutto ciò che il nuovo Jeep Renegade ha portato in termini di evoluzioni con un nuovo design, più tecnologia, più prestazioni e più sicurezza, ma anche per il lavoro fatto da tutta la rete di concessionarie che ha promosso un lancio senza precedenti.

Praticamente, il marchio di Stellantis ha tenuto un evento di lancio in ciascuno dei 215 showroom presenti in tutto il Brasile con auto di prova rivelate e molti clienti invitati. Con il miglior rapporto costi/benefici e prestazioni della categoria, Kurdejak non ha dubbi che il nuovo Renegade continuerà a fare grandi numeri.

Vale la pena ricordare che sul totale venduto finora, circa il 35% dispone della trazione 4×4. Prima, questo numero non raggiungeva il 10%. Alexandre Aquino, direttore di Jeep America Latina, ha affermato che questo traguardo dimostra che l’obiettivo dell’azienda di democratizzare le capacità off-road è stato raggiunto.

Avere queste caratteristiche già nel Renegade dimostra che i clienti del marchio, che iniziano il percorso all’interno di Jeep, possono anche sperimentare il vero spirito Jeep in fuoristrada. I risultati raggiunti fino ad ora dal SUV compatto dimostrano l’importanza di anticipare le esigenze dei clienti e di non accontentarsi mai.

Aquino afferma poi che il Jeep Renegade è nato libero e continuerà ad essere ai vertici in quanto è l’unico nel segmento ad avere il DNA Jeep e la storia di un brand che nasce dall’off-road. Il nuovo restyling ha segnato l’arrivo del motore T270 con potenza fino a 185 CV, disponibile in tutte le versioni.

Il più potente e tecnologico del suo segmento consente allo Sport Utility Vehicle di proporre il massimo delle prestazioni e dell’efficienza, unite alle capacità off-road che solo una Jeep ha. Inoltre, propone un ampio pacchetto di dotazioni di comfort e sicurezza della sua categoria.

Infatti, tutte le versioni del Jeep Renegade 2022 dispongono di frenata di emergenza autonoma, avviso di stanchezza conducente, assistente al mantenimento della corsia e riconoscimento dei cartelli stradali.