Jeep Renegade 2022: oltre 5000 unità vendute in sole cinque ore

Jeep Renegade, il SUV più venduto in Brasile nel 2021 e a gennaio 2022, continua a fare la storia per i suoi record. In sole cinque ore dall’inizio delle vendite del nuovo restyling model year 2022, la casa automobilistica statunitense ha collezionato già 5012 unità vendute, ovvero più di 1000 auto all’ora e quasi 17 al minuto.

Con il nuovo motore turbo T270 disponibile per tutte le varianti, il nuovo Renegade è stato lanciato con ancora più sicurezza, tecnologia, prestazioni, capacità off-road e alcuni aspetti stilistici rivisti. Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha dichiarato che il Jeep Renegade 2022 ha superato tutte le aspettative.

Jeep Renegade 2022: più di 1000 esemplari venduti all’ora in cinque ore

Se fosse possibile vendere tutti gli esemplari venduti ieri in una sola vendita in un mese, sarebbe già tra le auto più immatricolate nel grande paese sudamericano. Il famoso SUV compatto si è evoluto grazie a un team vincente, per rimanere in testa. Jeep ha inoltre collaborato con la sua rete di concessionarie brasiliane affinché i clienti seguissero da vicino il lancio, in ciascuno degli oltre 200 showroom presenti in tutto il Brasile.

Il nuovo Renegade presenta un nuovo design per fari anteriori, fanali posteriori e griglia frontale, oltre a nuovi paraurti anteriore e posteriore e nuovi cerchi. Inoltre, viene fornito con sei airbag, fari full LED, avviso di mantenimento della corsia, frenata autonoma di emergenza e rilevatore di stanchezza conducente in tutte le versioni disponibili.

Non mancano il cruscotto completamente digitale da 7 pollici, il sistema di infotainment con schermo fino a 8.4 pollici, il supporto Apple CarPlay e Android Auto, il caricatore wireless per smartphone compatibili e il sistema Traction Control+. Con il model year 2022 è stata introdotta anche la nuova versione Series S 4×4 con cambio automatico a 9 marce.

Le varianti Sport e Longitude vengono fornite con un cambio automatico a 6 rapporti e la trazione 4×2 mentre le Series S e Trailhawk dispongono di una trasmissione automatica a 9 velocità e la trazione 4×4. Ciò consente ai consumatori di scegliere l’opzione migliore in base al loro utilizzo.

Alexandre Aquino, direttore di Jeep America Latina, ha dichiarato che il Jeep Renegade 2022 vanta una storia di quasi sette anni in Brasile ed è un prodotto molto importante per il brand di Stellantis in questo mercato in quanto è stato il primo modello ad essere prodotto nello stabilimento di Goiana (Pernambuco).

Tuttavia, un prodotto così amato e di successo deve anche evolversi per mantenere il successo, è così, spiega Aquino, è arrivato il nuovo restyling che è più moderno, capace ed efficiente.