Nuova Peugeot 308 eletta miglior veicolo urbano

I membri della giuria mondiale del Women’s World Car Of The Year (WWCOTY) hanno premiato la nuova Peugeot 308 nella categoria Urban Vehicle.

Eccellenza in materia di sicurezza, esperienza di guida, tecnologia, progettazione, rispetto dell’ambiente e ottimizzazione delle risorse energetiche hanno permesso alla nuova generazione della vettura di conquistare il riconoscimento dato da 56 giurati, esclusivamente donne, in rappresentanza di 40 paesi e cinque continenti che compongono il Womans’ World Car Of The Year.

Nuova Peugeot 308: le 56 giudici hanno premiato la nuova generazione della vettura francese

Nel corso del suo 12º anno, la giuria ha valutato ben 65 candidate presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha dichiarato che, il fatto che la nuova 308 sia stata eletta “miglior veicolo urbano dell’anno 2022” da una giuria composta esclusivamente da donne e di origini geografiche molto diverse, dimostra la correttezza delle scelte strategiche della casa del Leone.

Il suo design audace, l’eccellenza della sua tecnologia, le sensazioni che si provano alla guida e la sua gamma di motori – sia elettrificati che a combustione interna – fanno della nuova Peugeot 308 la scelta ideale per i clienti di tutti i paesi del mondo.

Dopo aver identificato i modelli vincenti in sei categorie distinte (veicoli urbani, SUV da famiglia, auto grandi, SUV grandi, auto sportive e 4×4), i 56 membri della giuria femminile del Women’s World Car Of The Year eleggeranno la migliore auto dell’anno all’inizio di marzo. Il risultato del voto sarà annunciato l’8 marzo, giornata internazionale della donna.

La nuova generazione della 308 è disponibile oggi in due versioni: hatchback cinque porte e station wagon. È stata concepita per essere molto efficiente e vanta una gamma di motori a basse emissioni: benzina PureTech da 110 e 130 CV o diesel BlueHDi da 130 CV.

Sono disponibili poi due varianti ibride plug-in da 180 e 225 CV che permettono di percorrere circa 50 km senza produrre emissioni sfruttando la modalità elettrica e con una singola ricarica. In aggiunta, la casa automobilistica francese presenterà l’anno prossimo la versione 100% elettrica Peugeot e-308.

Se il design esterno è fortemente audace e distintivo, il suo abitacolo è qualcosa di spettacolare grazie alla particolare attenzione prestata sul fronte della qualità e alla nuova interfaccia digitale che eleva l’esperienza di guida. Quest’ultima viene resa unica grazie al rivoluzionario Peugeot i-Cockpit con il nuovo sistema di infotainment i-Connect.

Dopo la vittoria nel 2021 del 2008 (eletto migliore SUV urbano) e della 208 (eletta miglior veicolo urbano), la nuova Peugeot 308 è il terzo modello del brand francese a vincere una categoria WWCOTY in soli due anni.