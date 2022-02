Ram 1500 Firefighter Edition rende omaggio ai vigili del fuoco

Ram ha presentato nelle scorse ore una nuova edizione speciale del suo popolare pick-up 1500 Built To Serve, pensata per onorare i vigili del fuoco. Con il nome di Ram 1500 Firefighter Edition, è uno dei tre modelli destinati a rendere omaggio ai primi soccorritori. Gli altri due onoreranno gli agenti di polizia e i paramedici.

La produzione partirà questo mese presso lo stabilimento di Sterling Heights, nel Michigan, mentre le vendite inizieranno verso la fine di questa primavera. Il prezzo di partenza sarà di 46.625 dollari (40.877 euro).

Ram 1500 Firefighter Edition: la nuova versione della gamma Built To Serve omaggia i vigili del fuoco

Il 1500 Firefighter Edition viene fornito con due colorazioni esterne appositamente selezionate che richiamano lo spirito, la missione e la storia dei vigili del fuoco. In questo caso, abbiamo Redline e Diamond Black che si abbinano a interni neri con cuciture arancioni a contrasto.

Tutti i pick-up Built To Serve dispongono di caratteristiche interne ed esterne uniche, come la bandiera statunitense e la decalcomania Built To Serve presente su ogni pannello laterale posteriore. Non mancano griglia e bordi completamente neri, cerchi da 20” dipinti in Technical Gey e paraurti e cornici neri.

Altre caratteristiche presenti sul Ram 1500 Firefighter Edition riguardano i passaruota in tinta con la carrozzeria, i badge neri, i gradini laterali neri e i doppi terminali di scarico da 4 cm sempre in nero.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la speciale versione della gamma Built To Serve propone uno speciale badge sul quadro strumenti, un vano portaoggetti con serratura, dei sedili sportivi in tessuto, delle finiture cromate nere e dei tappetini in gomma per tutte le stagioni. In generale, l’abitacolo della Firefighter Edition è ispirato ai vigili del fuoco con tessuto e sedili specifici.

A bordo dello speciale 1500 non mancano diverse caratteristiche incentrate sull’off-road come pneumatici off-road, assale posteriore con bloccaggio elettronico, sistema di assistenza alla partenza in salita, protezione per sospensioni anteriori, sterzo e serbatoio del carburante, ganci traino e ammortizzatori anteriori e posteriori calibrati per il fuoristrada.

Mike Koval Jr, CEO di Ram, ha dichiarato che, dopo aver onorato ogni ramo delle forze armate statunitensi con i primi modelli Built To Serve, la casa automobilistica americana ha ritenuto che sarebbe stato altrettanto importante estendere questo omaggio anche a tutti i primi soccorritori che servono o hanno servito la comunità. Sotto il cofano è rimasto il motore Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 309 CV a 6400 g/min, abbinato alla trazione posteriore e a un cambio automatico a 8 marce.