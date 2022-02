Benzina troppo cara: si fa largo il prezzo amministrato

Cosa fare contro il caro-energia? Ci sono gli interventi del Governo per frenare le speculazioni dei padroni dell’elettricità. Ora è il momento dei carburanti (+13% in 6 mesi). La benzina che sale è un incubo. In grado di produrre un ulteriore effetto domino sui prezzi alla distribuzione di ogni genere e, di conseguenza, sull’inflazione. Mettere sotto controllo i prezzi dei carburanti non è solo necessario, ma è possibile da subito. Soluzione per Di Vincenzo (Fegica Cisl): il prezzo amministrato, come riporta gestoricarburanti.it.

Normativa su benzina e prezzo amministrato

Il medesimo provvedimento governativo con cui si avviò la liberalizzazione dei prezzi dei carburanti prevede l’eventualità di un ritorno anche temporaneo al controllo nel caso in cui si ravvisino comportamenti e manovre di natura speculativa (Delibera CIPE 30.7.1991, firmata dal Presidente Paolo Cirino Pomicino).

Questa è una una situazione di emergenza? Sì. In conseguenza di manovre speculative, i prezzi alla pompa salgono per effetto di quotazioni internazionali virtuali.

E la libera concorrenza nel libero mercato? Da prezzi alla pompa fuori controllo, al momento ci guadagnino per lo più quella miriade di soggetti che, proprio grazie all’assenza di regole, hanno fatto ingresso nel settore e hanno portato con sé il risultato, certificato dalle Procure della Repubblica, del 30% di carburanti clandestini e 12 miliardi di mancato gettito erariale, chiosa il sindacalista.

Un po’ come accaduto per la liberalizzazione delle assicurazioni Rc auto: con rincari mostruosi, si è rivelata un flop. Tanto da far venire nostalgia dei prezzi fissati dallo Stato.

Prezzi carburanti, cosa succede

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self cresce a 1,831 euro/litro (ieri 1,826). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,707 euro/litro (ieri 1,702) con le compagnie posizionate tra 1,701 e 1,716 euro/litro (no logo 1,692).

Servito per la benzina: il prezzo medio praticato sale a 1,964 euro/litro (ieri 1,958) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,899 e 2,054 euro/litro (no logo 1,856). La media del diesel servito aumenta a 1,844 euro/litro (ieri 1,838) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,780 e 1,918 euro/litro (no logo 1,739).

Infine i prezzi praticati del Gpl vanno da 0,819 a 0,834 euro/litro (no logo 0,812). e il prezzo medio del metano auto si posiziona tra 1,790 e 1,840 (no logo 1,752), con il valore massimo in crescita.