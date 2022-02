Stellantis cerca 600 persone per un suo stabilimento

Stellantis ha lanciato un’offerta di lavoro per 600 persone, che coincide con il personale necessario per recuperare la seconda squadra del turno di notte presso lo stabilimento di Figueruelas in Spagna. Si tratta della linea 1, quella che per intenderci produce Opel Crossland e Citroen C3 Aircross.

Del ripristino di questo importante turno vi avevamo già scritto nei giorni scorsi. Sarà la società di reclutamento Adecco ad occuparsi di trovare i 600 candidati per i posti di lavoro all’interno della fabbrica della società nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Stellantis cerca nuovo personale per lo stabilimento di Figueruelas in Spagna

Adecco ha comunicato questo giovedì di aver aperto il processo di selezione per incorporare 600 addetti alla produzione di Stellantis. Per accedere a questi posti vacanti sarà valutata l’esperienza precedente, anche se non è essenziale e sono necessarie persone con disponibilità per l’inserimento immediato e per lavorare su turni a rotazione mattina-pomeriggio e su turni fissi la notte.

Il contratto sarà direttamente con Stellantis e durerà fino al 29 luglio, con la possibilità di ottenere in futuro un contratto stabile. Ovviamente si tratta di una buona opportunità per chi cerca lavoro in quell’area della Spagna.

Insomma per il gruppo Stellantis in Spagna sembra che la situazione si stia finalmente normalizzando dopo tutti i problemi che invece si sono verificati nel corso del 2021 a causa della crisi per la mancanza di semiconduttori. Lo scorso anno infatti la produzione in quella fabbrica era stata al di sotto di quanto preventivato inizialmente per i continui stop.

Vedremo se realmente dalla prossima primavera la situazione finalmente si stabilizzerà nello stabilimento di Figueruelas e se si potrà tornare alla piena capacità produttiva come si augurano in molti.

