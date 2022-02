Alfa Romeo Giulia eletta Best Car 2022 in Germania

I lettori di Auto Motor Und Sport, celebre testata automobilistica tedesca, hanno votato ancora una volta l’Alfa Romeo Giulia come Best Car. Per la quinta volta negli ultimi sei anni, la berlina del Biscione si è classificata al primo posto nella categoria Classe Media/Vetture d’importazione.

Su un totale di oltre 100.000 partecipanti al concorso dei lettori, il 18,8% ha votato la Giulia come la migliore nella categoria di riferimento. Con questa vittoria Best Car 2022, l’incetta di riconoscimenti per l’Alfa Romeo Giulia in Germania continua a crescere.

Alfa Romeo Giulia: i lettori di Auto Motor Und Sport hanno premiato ancora una volta la berlina del Biscione

Negli ultimi anni, la berlina sportiva ha ricevuto il premio di fama internazionale Red Dot Award e ha collezionato svariati altri concorsi di lettori in tutti i continenti. Il concorso Best Cars di Auto Motor Und Sport si tiene quest’anno per la 46ª volta. La testata tedesca ha chiesto ai suoi lettori di votare tra 386 veicoli attuali, suddivisi in 12 categorie e coinvolgendo anche i veicoli d’importazione.

Ricordiamo che l’Alfa Romeo Giulia viene proposta in Italia in diversi allestimenti: Sprint, Veloce, Veloce Ti, Business, Executive e Ti. Al top della gamma, invece, c’è la performante versione Quadrifoglio che viene fornita con un V6 biturbo da 2.9 litri capace di generare 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima.

Tra le caratteristiche presenti esternamente abbiamo specchietti retrovisori esterni elettrocromici con funzione Blind Spot, cerchi in lega da 19”, fari anteriori bi-xenon per il massimo dell’illuminazione, fanali posteriori a LED dal profilo inconfondibile e tanto altro ancora.

Passando all’abitacolo, è stato pensato e disegnato in base ai bisogni del guidatore. Bellezza, forma e sostanza si uniscono per creare sensazioni irripetibili in ogni viaggio. La console centrale è costituita da finiture pregiate mentre i sedili sono sportivi e rivestiti in pelle. Offrono la funzione riscaldamento e la regolazione elettrica a sei vie. A bordo della Giulia troviamo, inoltre, un display touch da 8.8 pollici per il sistema di infotainment e il caricatore wireless per gli smartphone compatibili.

Ovviamente non mancano a bordo gli ultimi sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 che permettono all’Alfa Romeo Giulia di supportare il conducente in modo intuitivo. Tra questi abbiamo l’Active Blind Spot Assist, il Driver Attention Assist, il Lane Keeping Assist, l’Intelligent Speed Control, il Trafic Sign Recognition e il Traffic Jam Assist e Highway Assist.

Non mancano i diversi servizi di connettività Alfa Connect Services che permettono di gestire in modo autonomo e all’avanguardia la vettura. Infine, grazie all’Alfa Connect Box, è possibile accedere alle proposte dei partner e ai vantaggi assicurativi legati ai dati telematici del veicolo.