Ram 1200: sarà così il nuovo pick-up del brand? [Render]

Ford e Volkswagen si stanno preparando a prendere d’assalto il mercato dei pick-up con le nuove generazioni di Ranger e Amarok. Tuttavia, anche Ram potrebbe portare sul mercato un diretto rivale con il nome di Ram 1200.

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il Progetto 291 (come è conosciuto internamente) potrebbe essere costruito nello stabilimento di Goiana (Pernambuco) dove vengono assemblate le Jeep Compass, Renegade e Commander.

Ram 1200: Kleber Silva ipotizza in render come potrebbe essere il nuovo pick-up

A causa della carenza di semiconduttori, però, al momento è difficile stabilire la possibile data ufficiale, anche se i media brasiliani riportano l’inizio del 2023. In seguito al restyling di Toro e Compass e l’arrivo del Commander, l’impianto Jeep di Goiana ha recentemente iniziato a lavorare sul Jeep Renegade 2022 con motore turbo T270.

Ciò vuol dire che c’è spazio per accogliere il nuovo pick-up Ram. Inoltre, sempre secondo i media locali, Stellantis avrebbe già assemblato alcuni esemplari del nuovo Ram 1200 per effettuare alcuni test interni mentre presto partiranno quelli sulle strade pubbliche, quindi non dovremo attendere molto prima di vedere i prototipi su strada.

Detto ciò, il noto designer brasiliano Kleber Silva ha pubblicato su Behance un interessante progetto digitale che immagina come potrebbe essere l’aspetto finale del Ram 1200 2024. Silva ha ipotizza un debutto ufficiale entro la fine del 2023 come model year 2024.

A giudicare dai due render, che mostrano la tre quarti anteriore e la tre quarti posteriore, il nuovo modello della casa automobilistica americana prenderà in prestito diverse caratteristiche dai pick-up Fiat, quali Strada di ultima generazione e Toro.

Sulla parte frontale possiamo vedere la tipica griglia adottata da Ram con il nome dell’azienda posizionato al centro, dei sottili fari a LED accompagnati da DRL a LED e da fendinebbia, un cofano motore muscoloso e una piastra paramotore in plastica posizionata in basso.

Il profilo laterale è caratterizzato da quattro portiere, da protezioni in plastica nella zona inferiore e attorno ai passaruota e da un’altezza da terra superiore. In questo caso, il Ram 1200 ipotizzato da Kleber Silva dispone di cerchi in lega multi-razza con coprimozzo ariete. Spostandoci sul retro, troviamo la scritta RAM che occupa gran parte del portellone, abbinato a dei gruppi ottici disposti verticalmente ai lati.

In base a quanto riportato, il nuovo Ram 1200 sarà messo alla prova su strada con il motore Tiger Shark da 2 litri in versione turbo benzina che dovrebbe sviluppare oltre 200 CV di potenza e accompagnato dalla trazione integrale 4×4 e da una trasmissione automatica a 9 rapporti.

È previsto anche il turbodiesel Multijet II da 2.2 litri con potenza di 203 CV a 3500 g/min e 440 Nm di coppia massima a 2500 g/min. Infine, alla base del nuovo pick-up Ram dovrebbe esserci una versione allungata e allargata della piattaforma Small Wide 4×4 utilizzata da altri veicoli Stellantis prodotti a Goiana.