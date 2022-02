Ram 1200: emergono i primi dettagli su un nuovo pick-up

Le ultime indiscrezioni hanno rivelato che Ram sta lavorando su un nuovo pick-up conosciuto nelle varie indiscrezioni come Ram 1200. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il modello inizia a prendere forma presso lo stabilimento Jeep di Goiana (Pernambuco).

Conosciuto internamente con il nome di Progetto 291, un nuovo report ha confermato che il modello in questione si chiamerà Ram 1200. A causa della mancanza di semiconduttori, è difficile al momento anticipare la possibile data di lancio, anche se i media brasiliani riportano l’inizio del 2023.

Ram 1200: a Goiana potrebbe essere prodotto un nuovo pick-up

Dopo il restyling di Toro e Compass e l’arrivo del Commander, la fabbrica Stellantis di Goiana ha recentemente iniziato a lavorare sul Jeep Renegade 2022 con motore turbo T270. Questo vuol dire anche che c’è spazio per il nuovo pick-up Ram.

In aggiunta, ad aprile 2021, Stellantis ha assemblato alcuni esemplari del 1200 per effettuare alcuni test interni. Ora, il marchio americano ha ripreso a lavorare sul Progetto 291 con l’assemblaggio di nuovi prototipi, questa volta con lo scopo di avviare le prove su strada. Ciò significa che presto vedremo le prime foto spia.

Secondo quanto riportato, il nuovo Ram 1200 sarà testato su strada con il motore Tiger Shark da 2 litri in versione turbo benzina. Questo propulsore sarà utilizzato anche sul Fiat Toro SUV. Sfortunatamente, al momento non ci sono ancora informazioni sui numeri ufficiali, ma i media brasiliani parlano di una potenza superiore ai 200 CV. In aggiunta, il powertrain sarà abbinato alla trazione integrale 4×4 e a una trasmissione automatica a 9 rapporti.

L’altra motorizzazione sarà il turbodiesel Multijet II da 2.2 litri, che viene utilizzato nelle Jeep vendute in Europa. La potenza è di 203 CV a 3500 g/min mentre la coppia massima è di 440 Nm a 2500 g/min. Pure in questo caso ci sarà la trazione 4×4 e un cambio automatico a 9 marce.

Alla base del nuovo Ram 1200 ci sarà la piattaforma Small Wilde 4×4 utilizzata da altri veicoli Stellantis prodotti a Pernambuco. Tuttavia, proprio come il Commander, il nuovo pick-up Ram userà una versione allungata e allargata.

Oltre al Ram 1200, Stellantis sarebbe studiando un secondo pick-up da lanciare sul mercato latino-americano proveniente sempre dal Progetto 291. Per il momento, però, non ci sono informazioni precise. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori dettagli.