Fiat 500L: motore ibrido in arrivo?

Fiat 500L è da molti anni ormai presente sul mercato e le sue vendite si sono ridotte di molto negli ultimi anni. Questo è accaduto per vari motivi tra cui il fatto che l’allestimento è ormai ridotto all’osso e nel frattempo le monovolume hanno smesso di essere di moda. Di ciò ne risente anche la produzione che ormai è ridotta ai minimi storici. A proposito di questo modello di Fiat, da qualche giorno si è tornato a parlare di una novità possibile.

Fiat 500L: nel 2022 potrebbe debuttare un motore ibrido insieme ad un leggero restyling

Si dice infatti che la Fiat 500L possa presto accogliere nella sua gamma una nuova versione ibrida. Questa sarebbe di sicuro un vero toccasana per le vendite della vettura della principale casa automobilistica italiana. Il motore di cui stiamo parlando è il 1.5 T4 Firefly mild hybrid da 130 CV. Questa dunque potrebbe essere la grande novità in arrivo nel corso del 2022 per questo modello.

Ricordiamo che Fiat 500L viene prodotta presso lo stabilimento di Kragujevac da FCA Serbia, Joint venture formata dal gruppo Stellantis e dal governo della Serbia. Insieme all’arrivo di questo motore possibile un leggerissimo restyling che dovrebbe accompagnare la vettura fino alla fine della sua carriera che potrebbe avvenire a fine 2023.

Infatti si dice che nel 2024 possa arrivare un nuovo modello a sostituire la Fiat 500L nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Molto probabilmente si tratterà di un SUV della famiglia di 500 che potrebbe prendere il posto anche della Fiat 500X. Su questa e altre novità di Fiat avremo maggiori informazioni con buona probabilità il prossimo 1 marzo 2022 quando il gruppo Stellantis dovrebbe finalmente comunicare il suo primo piano industriale.

