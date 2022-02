Fiat Uno: nonostante l’addio continua a stupire

Fiat Uno a dicembre dello scorso anno ha detto addio al Brasile. Quello era l’ultimo paese in cui il mitico modello veniva commercializzato. Ovviamente si trattava di un’auto molto diversa da quella che veniva venduta in Europa fino a circa 25 anni fa. Si trattava di un modello più simile alla nostra Fiat Panda che li in Brasile non viene venduta con questo nome.

Fiat Uno nonostante sia uscita di produzione continua ad essere l’auto usata più venduta del Brasile

A proposito di Fiat Uno, oggi vi dobbiamo segnalare un fatto davvero straordinario. Nonostante la sua veneranda età, nonostante negli ultimi tempi di questa auto si vendevano davvero pochissimi esemplari e nonostante sia uscita di produzione, a gennaio 2022 è stata lei l’auto usata più venduta in Brasile. Questo almeno di dicono i dati ufficiali di vendita provenienti dal paese latino americano.

Questa è una delle auto più conosciute in Brasile e in Europa. La Fiat Uno è stata originariamente lanciata nell’anno 1983 in Italia. Questa piccola compatta era una delle vetture progettate da Gigetto Giugiaro. E si è distinto nel continente europeo. Soprattutto perché è un’auto innovativa. Per non parlare del fatto che aveva un buon spazio interno. L’anno successivo, la casa automobilistica italiana ha lanciato questo modello qui in Brasile.

Nel primo mese dell’anno la Fiat Uno ha venduto 26.439 unità. Proprio dietro altre due auto molto popolari. Si tratta della VW Gol (47.921 unità) e della Fiat Palio (27.892 unità). Insomma una bella soddisfazione per la principale casa automobilistica italiana in Brasile che oltre a dominare il mercato delle auto nuove riesce anche ad essere leader in quello delle auto usate. Vedremo se Fiat Uno riuscirà a mantenere questo trend per tutto il 2022.

