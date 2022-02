Ram Revolution: sarà questo il nome del pick-up elettrico?

Durante l’EV Day 2021, Stellantis ha annunciato che Ram lancerà nel 2024 il suo primo pick-up elettrico che andrà a scontrarsi direttamente con artisti del calibro di Ford F-150 Lightning e Chevrolet Silverado EV.

Purtroppo, al momento abbiamo pochissime informazioni al riguardo, ma un deposito di marchio potrebbe aver rivelato il nome ufficiale. In particolare, il gruppo automobilistico italo-francese ha depositato presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) una domanda a gennaio 2022 per registrare il nome Ram Revolution.

Ram Revolution: svelato in anteprima il possibile nome del pick-up elettrico

Scoperto per la prima volta da CarBuzz, questo nome si applica a “veicoli a motore, ovvero truck per passeggeri”. In seguito alla sua scoperta sono emerse le prime ipotesi riguardo a questo nome che potrebbe essere dato alla versione 100% elettrica del Ram 1500.

La casa automobilistica statunitense potrebbe addirittura utilizzarlo come nome aggiuntivo e chiamare il suo primo pick-up a zero emissioni come Ram 1500 Revolution, un po’ come fatto da Ford e Chevrolet.

In aggiunta, questo nome rispecchia il programma che Ram prevede di seguire in quanto questo modello sarà più una rivoluzione che un’evoluzione dell’attuale 1500, oltre al fatto che la parola Revolution contiene EV che sta per veicolo elettrico.

Naturalmente, il deposito di un marchio non significa che il primo pick-up elettrico di Ram si chiamerà Ram Revolution. Per il momento, il brand di Stellantis non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito e non ha ancora rivelato come intende chiamare il suo primo EV.

Ram sfrutta i competitor per migliorare il suo primo pick-up a zero emissioni

Ad ogni modo, rispetto ai competitor, Ram è sicuramente in ritardo, ma il CEO Carlos Tavares non è assolutamente preoccupato di questa cosa. Infatti, il dirigente ha dichiarato che arrivare più tardi rispetto ai vari competitor permette a Ram di valutare le capacità degli altri modelli elettrici e apportare modifiche per migliorare il suo veicolo.

Tavares ha poi dichiarato che la corsa al lancio dei pick-up elettrici sta alimentando l’immaginazione e l’esperienza degli ingegneri di Stellantis. Inoltre, il presunto Ram Revolution viene definito ogni mese per migliorare le sue capacità dopo aver preso in considerazione le caratteristiche dei competitor già annunciati.

Per il momento sappiamo che il pick-up sorgerà sulla piattaforma STLA Frame progettata appositamente per SUV, pick-up e veicoli commerciali appartenenti ai segmenti E ed F. Stellantis ha dichiarato che questa architettura garantirà un’autonomia massima di 800 km con una singola ricarica grazie a batterie con capacità compresa fra 159 e oltre 200 kWh.