Jeep ha presentato nelle scorse ore il model year 2022 della Jeep Wrangler che porta con sé alcune interessanti novità, fra cui la nuova colorazione gialla High Velocity disponibile su tutta la gamma e le nuove varianti High Tide e Jeep Beach special edition.

Jim Morrison, vicepresidente e responsabile di Jeep Nord America, ha dichiarato che ogni anno, insieme all’Easter Jeep Safari a Moab (Utah), la Jeep Beach Week a Daytona Beach (Florida) è uno dei più grandi eventi di veicoli del marchio nel paese, che soltanto nel 2021 ha attirato oltre 200.000 visitatori e 20.000 SUV Jeep.

Jeep Wrangler 2022: debutta la nuova versione High Tide

Morrison afferma che la casa automobilistica statunitense ascolta i suoi clienti e quindi celebra la loro passione per i veicoli pronti per la spiaggia durante questo evento di più giorni con le edizioni speciali High Tide e Jeep Beach, oltre a presentare il nuovo colore giallo High Velocity per la carrozzeria.

La Jeep Wrangler High Tide 2022 è già disponibile per l’ordine questo mese in tempo per la Jeep Beach Week di quest’anno a un prezzo di partenza di 49.240 dollari (43.164 euro). I primi 500 esemplari della High Tide saranno degli esclusivi modelli Jeep Beach, dotati di speciali decalcomanie sul cofano motore e avranno un prezzo iniziale negli Stati Uniti di 49.240 dollari.

La Wrangler High Tide 2022, basata sulla versione Sport S, viene fornita con il motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato a un cambio automatico a 8 marce. Di serie, viene fornita con un ampio elenco di equipaggiamenti.

Fra questi abbiamo il pacchetto Xtreme Recon che include pneumatici BFGoodrich T/A KO2 da 35”, cerchi da 17 pollici con bloccaggio centrale, axel ratio posteriore 4.56, sospensioni sollevate di 3,81 cm con ammortizzatori modificati in modo univoco, passaruota allargati e tanto altro ancora.

In aggiunta, abbiamo un hard top in tinta con la carrozzeria, fari e fendinebbia a LED, barre laterali, Sunrider Fliptop per hard top, parabrezza Gorilla Glass, tappetini per sabbia e decalcomanie High Tide sul cofano.

Come anticipato poco fa, i primi 500 esemplari High Tide saranno in versione Jeep Beach Special Edition. Disponibili in cinque diverse colorazioni esterne, tra cui Hydro Blue, Black, Bright White e StingGray, le Jeep Wrangler High Tide e Jeep Beach 2022 inaugureranno una nuova colorazione esterna chiamata giallo High Velocity.

Si tratta del secondo giorno disponibile per l’attuale generazione del famoso fuoristrada (JL) in quanto il primo è Hella Yella. La nuova tonalità gialla sarà disponibile su tutti i modelli della Jeep Wrangler (Sport, Sahara, Rubicon, 4xe e 392) a partire da questo mese a un prezzo di 395 dollari.