Ram 1500 Classic potrebbe debuttare presto in Brasile [Foto spia]

Il Ram 1500 viene attualmente venduto in Brasile nella sua quinta generazione nella versione Rebel mentre quella Big Horn potrebbe essere una novità per il 2022. Tuttavia, pare che Stellantis stia testando anche il Ram 1500 Classic (ossia la quarta generazione) sulle strade brasiliane, a giudicare da un prototipo semi-camuffato catturato in foto spia dai media brasiliani.

La casa automobilistica americana afferma che il Brasile è uno dei centri di ingegneria di Stellantis e qui vengono testati i modelli che non saranno venduti nel paese, oltre ai veicoli per il mercato locale.

Ram 1500 Classic: un prototipo camuffato è stato avvistato sulle strade brasiliane

Tuttavia, il 1500 Classic è disponibile all’acquisto da tempo sul mercato americano e inoltre viene venduto anche in Argentina, quindi ci sono ottime probabilità che arriverà presto anche in Brasile.

I media brasiliani hanno riportato, infatti, che il pick-up di quarta generazione è stato omologato per il grande paese sudamericano, nonostante il brand non abbia confermato questa cosa. Come anticipato poco fa, il prototipo catturato in foto era completamente camuffato e questa soluzione è tipica quando è previsto un debutto molto vicino.

Ad ogni modo, il Ram 1500 Classic dovrebbe ampliare la gamma di modelli Ram proposta nel mercato brasiliano. Fino all’arrivo del 1200, che sarà prodotto nello stabilimento di Goiana (Pernambuco), il pick-up Classic potrebbe essere il modello d’accesso alla line-up del marchio di Stellantis in Brasile. Attualmente, il 1500 Classic viene prodotto a Michigan (Stati Uniti) e a Saltillo (Messico) assieme alla quinta generazione.

Il prototipo presente nelle varie foto spia dovrebbe essere la versione Warlock che ha debuttato negli Stati Uniti nel 2019. Ricordiamo, infine, che il Ram 1500 Classic viene fornito con un motore Hemi V8 da 5.7 litri capace di sviluppare 395 CV di potenza e 548 Nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti.

Oltre alla variante Warlock, che sarebbe quella top di gamma proposta a un prezzo di partenza di 39.835 dollari (34.888 euro), il pick-up di quarta generazione viene offerto negli allestimenti Tradesman da 29.515 dollari (25.850 euro) ed Express con prezzo di partenza di 31.005 dollari (27.155 euro). Oltre al V8 è possibile optare per il Pentastar V6 da 3.6 litri che eroga 309 CV di potenza e 365 Nm di coppia massima, abbinato a sempre una trasmissione automatica a 8 rapporti.