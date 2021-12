Ram 1500 e 2500 2022 debuttano in Brasile: ecco le novità

Ram ha lanciato nelle scorse ore il model year 2022 dei suoi pick-up più grandi, capaci e lussuosi del paese in 53 concessionarie del marchio di Stellantis. Parliamo dei Ram 2500 Laramie e 1500 Rebel. Il primo è il sesto veicolo premium più venduto in Brasile ed è il fiore all’occhiello della casa automobilistica statunitense con 2189 immatricolazioni raggiunte fino alla fine di novembre.

Il Ram 2500 Laramie 2022 porta con sé alcuni aggiornamenti estetici grazie a nuovi cerchi e griglia anteriore, quest’ultima dotata di più elementi cromati. La copertura posteriore è dotata di illuminazione a LED, presente esattamente sopra la maniglia per facilitare l’aggancio del rimorchio di notte.

Ram 1500 e 2500 2022: svelati in Brasile i nuovi pick-up americani

Anche il pick-up più capace, in grado di trainare fino a 7861 kg, ha ricevuto aggiornamenti nel sistema di infotainment Uconnect con display da 12 pollici, il più grande la sua categoria. Ora supporta Android Auto ed Apple CarPlay via wireless mentre il sistema operativo è più veloce e permette di accoppiare due smartphone contemporaneamente. Non manca un filtro dell’aria nell’abitacolo di tipo N95 che migliora la qualità dell’aria.

Ritorna la versione Night Edition che prevede cerchi e calandra con finiture cromate nere o in tinta con la carrozzeria, conferendogli uno stile più aggressivo. Anche gli interni sono sempre neri, compresi i montanti e il cielo, in contrasto con il pattern marrone e beige.

Il Ram 2500 Laramie Night Edition viene fornito con un pacchetto tecnologico particolarmente ricco che comprende cruise control adattivo con funziona stop, avviso di collisione frontale con frenata e mantenimento della corsia di marcia.

È presente un impianto audio premium Harman/Kardon composto da 16 altoparlanti, un subwoofer da 10 pollici e una potenza di 750W, oltre a caricatore wireless per smartphone compatibili, sedili posteriori con funzione riscaldamento, retrocamera posta accanto alla terza luce di stop e specchietto retrovisore interno digitale.

Eletto Pickup Truck of the Year 2022, il Ram 1500 Rebel ha accumulato fino ad ora 524 immatricolazioni in sette mesi (da aprile a novembre) in Brasile. Per il nuovo model year 2022, il 1500 Rebel porta con sé alcune evoluzioni viste sul Ram 2500: un sistema di infotainment più veloce con Android Auto ed Apple CarPlay wireless, il pairing simultaneo di due dispositivi, il filtro abitacolo N95 e maniglia posteriore con illuminazione a LED.

Il pick-up premium viene fornito con finiture esterne completamente nere, inclusi cerchi, logo RAM sulla griglia e parte centrale sul paraurti anteriore. Fino ad oggi, questi dettagli scuri erano esclusivi del pacchetto Level II opzionale. Un’altra novità è l’introduzione della colorazione Granite Crystal.

Il Ram 1500 Rebel 2022 è disponibile a un prezzo di partenza di 449.990 R$ (69.867 euro) mentre il Ram 2500 Laramie 2022 parte da 474.990 R$ (73.749 euro).