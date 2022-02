RC Auto, Ivass: le 10 compagnie con più reclami

Non c’è campo, settore, area commerciale che non ha problematiche come quelle di cui parliamo adesso. Si tratta dei reclami dei clienti. Reclami che riguardano pure la polizza RC Auto. Non sono pochi i clienti delle compagnie che sporgono reclamo. Come dicevamo dove c’è qualcuno che compra qualcosa da un altro soggetto, le problematiche sono sempre diffuse. E non fa eccezione il settore assicurativo, soprattutto in materia di RC auto. Sul sito Inmoto.it, richiamando ai dati dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), viene stilata la classifica delle compagnie che nel corso del primo semestre 2021, hanno ricevuto più reclami. Numeri che vanno approfonditi e su cui occorre sottolineare che va fatto un distinguo relativamente al numero di clienti di ogni singola compagnia che viene citata.

I reclami dei clienti delle compagnie assicurative

Il cliente di una compagnia di assicurazione in materia RC Auto, viene definito contraente. La polizza RC Auto è quella che ogni automobilista deve avere per poter circolare con la propria auto. Il contratto di assicurazione RCA si basa su un prodotto, cioè la copertura assicurativa, che viene venduto ad un cliente, appunto il contraente, dietro pagamento di un corrispettivo, definito premio. Il contraente ha la facoltà e il diritto di manifestare la sua insoddisfazione. E lo strumento è il reclamo. Per fare ciò lo strumento è il reclamo, da inviare direttamente all’Ufficio Reclami della Compagnia. Le stesse regole applicate che danno diritto al reclamo da parte del contraente, impongono alla compagnia di rispondere al reclamante entro 45 giorni.

La classifica delle compagnie di assicurazione con più reclami sulla RC Auto

Non sono pochi i clienti della compagnie di assicurazione che hanno prodotto reclamo nell’arco temporale che è oggetto dell’analisi di Ivass. E proprio l’Istituto di Vigilanza, come si legge sul sito Inmoto.it, ha messo in luce il fatto che nel primo semestre 2021, dei 47.966 reclami dei clienti alle varie compagnie assicurative, ben 18.937 sono relative al ramo della Responsabilità Civile Auto.

Una cosa inevitabile questa dal momento che parliamo del ramo assicurativo più diffuso, anche perchè riguarda una assicurazione che non lascia scelta. L’obbligatorietà della polizza RCA è evidente che spinga il dato sui reclami medi per ramo assicurativo.

I numeri dell’Ivass sulla RC Auto

Nella stragrande maggioranza, oltre il 54%, si tratta di ricorsi respinti. Il maggior numero di reclami ha riguardato la compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa, con 4.006 reclami. La percentuale maggiore di reclami per numeri di contratti sottoscritti però riguarda Adriatic Osiguranje dd con 232 reclami ma che rappresentano il 35,22% dei contratti venduti (oltre 35 reclami ogni 100 contratti venduti). Nel dettaglio riportiamo numero di reclami e percentuali di incidenza sulle vendite, come li ha manifestamente indicati l’Ivass:

Unipolsai Assicurazioni SpA 4.006 reclami pari al 4,15%;

Allianz Direct con 1.916 reclami e il 10,87%;

Allianz SpA 1.484 e 3,18%;

Generali Italia SPA 1.041 e 2,59%;

Vittoria Assicurazioni SpA 832 e 3,67%;

Genertel SpA 819 e 9,72%;

Società Cattolica di Assicurazione SpA 808 e 3,38%;

Admiral Europe Compania de Seguros Sau 801 e 10,3%;

Verti Assicurazioni SpA 636 e 11,82%;

Axa Assicurazioni SpA 621 e 3,04%;

Groupama Assicurazioni SpA 520 e 3,77%;

Great Lakes Insurance 516 e 6,35%;

Linear Compagnia Assicuratrice SpA 476 e 7,86%;

Sara Assicurazioni SpA 423 e 3,91%;

Società Reale Mutua di Assicurazioni 422 e 3,09%;

Zurich Insurance Company Ltd 310 e 7,67%;

Zurich Insurance Plc 300 e 2,42%;

Italiana Assicurazioni SpA 266 e 2,99%;

Tua Assicurazioni SpA 255 e 4,12%;

Adriatic Osiguranje dd 232 e 35,22%.

Una graduatoria che non vuole essere una accusa alle compagnie, ma che serve a capire che nessuna è immune da problematiche con i clienti. Anche perché ogni situazione è diversa, ogni reclamo ha una motivazione diversa e non sempre il reclamante può avere ragione o può essere giusta la motivazione che spinge a ricorrere.