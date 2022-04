Prezzi Rc auto insù con legge Concorrenza?

Allarme rosso prezzi Rc auto. A lanciarlo è un numero uno del settore, Stefano Mannacio, responsabile assicurazioni Assoutenti nonché leader del consumerismo temutissimo dalle compagnie. Prezzi Rc auto +10 euro col disegno legge Concorrenza, dice Mannacio.

Quindi l’appello di Assoutenti: Il Senato si impegni a eliminare dal DDL Concorrenza una lobbistica misura, dice. Se introdotta, obbligherebbe le compagnie assicuratrici estere ad applicare la procedura di risarcimento diretto. Con un aumento medio delle tariffe rc auto di circa 10 euro per polizza, equivalente a 400 milioni di euro regalati alle imprese assicuratrici.

Mannacio dice no alle disposizioni contenute del Ddl Concorrenza che vorrebbero obbligare le compagnie assicurative straniere ad aderire al risarcimento diretto. Questa norma, secondo le stime di Assoutenti, danneggerebbe proprio i cittadini italiani che hanno acceso polizze con imprese estere. Penalizzando in particolare i proprietari di motoveicoli, i quali subirebbero rincari delle tariffe tra i +50 e i +70 euro annui a polizza.

Prezzi Rc auto: fare come nella telefonia

Eppure Ivass (Istituto di vigilanza) e Corte Costituzionale (sentenza 180/09) ne hanno dichiarato la facoltatività. Sentiamo Assoutenti: questa misura non ha nulla a che vedere con la concorrenza che diventa un alibi per fare esattamente il contrario: unificare le polizze al costo più alto proprio come avviene nel settore energetico generando nuova inflazione e rincari per i consumatori.

L’ideale è che la compagnia del responsabile del sinistro paghi i danni, sostiene Mannacio. All’insegna di un semplice principio: chi rompe paga. Invece, l’indennizzo diretto introdotto nel 2007 non ha portato nulla di buono, attacca. Solo rincari. E mancata concorrenza. Come ha ricordato anche l’Antitrust. Col comunicato stampa del 2013, il Garante ha confermato e ribadito il malfunzionamento del risarcimento diretto: non è riuscito a determinare un calo delle tariffe assicurative di responsabilità civile auto.

Cosa serve allora? Per Mannacio, la portabilità delle polizze assicurative, come è stato fatto con la telefonia, unica misura in grado di portare vera concorrenza in un mercato protetto con pochi operatori.

