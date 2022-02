Alfa Romeo Tonale si toglie il camuffamento [Render]

Martedì 8 febbraio, Alfa Romeo presenterà ufficialmente (e finalmente) l’attesissimo Alfa Romeo Tonale che andrà ad affiancarsi a Giulia e Stelvio nella gamma della casa automobilistica di Arese. È stata senza dubbio una lunga attesa, dalla presentazione del concept Tonale avvenuto nel 2019 in occasione del Salone di Ginevra.

Sappiamo già che il nuovo SUV del Biscione sarà proposto con motori a benzina, diesel, mild hybrid e plug-in hybrid, con potenze fino a 240 CV. È stata anche confermata la presenza della trazione integrale.

Alfa Romeo Tonale: un progetto digitale mostra il possibile design

Detto ciò, in questo articolo vi proponiamo un progetto digitale realizzato da Andras Veres (pubblicato su Instagram) che mostra come potrebbe essere l’aspetto finale del nuovo Alfa Romeo Tonale, partendo dallo Stelvio.

In particolare, il designer ha modificato la parte frontale con i nuovi gruppi ottici composti da tre elementi a LED e un nuovo design per il trilobo e la griglia inferiore a nido d’ape. Il profilo laterale è caratterizzato, invece, da maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, ampi passaruota e grossi cerchi in lega multi-razza con coprimozzo Alfa Romeo. In aggiunta, Veres ha modificato l’altezza da terra dello Stelvio per rendere il nuovo Tonale più basso.

Di recente, Jean-Philippe Imparato ha pubblicato in rete un’immagine teaser che mostra l’intero team e somiglia all’immagine di copertina del famoso album Abbey Road dei Beatles. Il dettaglio più interessante, però, è presente alle spalle delle cinque persone: c’è un Alfa Romeo Tonale nascosto sotto a un telo grigio.

Un altro video teaser pubblicato su YouTube ha confermato, invece, l’esistenza della variante Veloce che costituirà la gamma del SUV di segmento C. Secondo quanto riportato, la casa automobilistica di Arese ha in programma di produrre circa 100.000 unità all’anno nello stabilimento di Pomigliano d’Arco e saranno esportati in tutto il mondo, compreso gli Stati Uniti.

L’inizio della produzione è previsto a marzo mentre l’arrivo delle concessionarie verso i primi di giugno. Il nuovo Alfa Romeo Tonale sarà il primo veicolo ibrido plug-in nella storia del brand di Stellantis. Dovrebbe avere un gruppo propulsore costituito da un motore turbo a quattro cilindri da 1.3 litri abbinato a un powertrain elettrico per una potenza complessiva di 240 CV.

Infine, alla base ci sarà la piattaforma Small Wide di Stellantis condivisa con diversi altri veicoli del gruppo come Jeep Renegade, Compass e Commander e Fiat 500L e 500X.