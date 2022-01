Opel Corsa e Crossland Blitz Edition 2022 acquistabili sono online

Opel prosegue la stagione delle edizioni speciali con le Blitz Edition model year 2022 di Opel Corsa e Crossland. Si tratta di una serie speciale che porta un vantaggio economico sull’acquisto in rapporto all’originale listino della dotazione inclusa.

La Opel Corsa Blitz Edition 2022 viene fornita con i motori benzina da 1.2 litri con potenza di 75 e 100 CV, diesel da 1.5 litri da 100 CV e 100% elettrica da 136 CV. Partendo dalle versioni con motore a combustione interna, l’esaustiva lista di optional compresi nella dotazione evidenzia ben sei accessori inclusi, con un risparmio di 1250 euro rispetto al prezzo di listino.

Opel Corsa e Crossland: debutta la nuova edizione speciale Blitz Edition 2022

Tra le caratteristiche di serie abbiamo, ad esempio, il Parking Pack completo di sensori di parcheggio posteriori e retrocamera con revisione a 180°, oltre a molti altri equipaggiamenti.

La Opel Corsa-e presenta una differente lista di opzioni incluse, con in evidenza, oltre al Parking Pack, il caricatore di bordo trifase per ricaricare più velocemente la batteria sfruttando una stazione di ricarica pubblica. In questo caso, lo sconto è pari a 850 euro.

Per quanto riguarda l’Opel Crossland Blitz Edition 2022, viene offerto con i motori benzina da 1.2 litri da 83 e 110 CV e diesel da 1.5 litri da 110 CV. In questo caso l’equipaggiamento comprende la Rear View Camera Pack per la visibilità posteriore da telecamera con un vantaggio di 1420 euro.

Ecco come procedere con l’acquisto

Un altro aspetto interessante della versione speciale Blitz Edition riguarda la sua disponibilità esclusivamente online. È una scelta che favorisce numerosi altri vantaggi. Ad iniziare dalla possibilità di avviare l’acquisto direttamente online, comodamente da casa, visitando la sezione Acquisto Online presente sul sito Web di Opel.

Sono sufficienti appena quattro passaggi per prenotare la propria Opel Corsa, Corsa-e o Crossland Blitz Edition. Sempre dal portale Internet è anche possibile prenotare un test drive, scegliendo la concessionaria più comoda attraverso l’elenco che compare dopo aver inserito la propria città o il codice postale. Dopo aver configuratore online il modello preferito, viene subito fornita una prima indicazione relativa al periodo previsto per la consegna.

L’aspetto economico prevede l’attivazione di un finanziamento con Scelta Opel. La rata mensile viene immediatamente visualizzata, permettendo comunque l’immediata personalizzazione del finanziamento in base alle esigenze personali. Questa modalità di acquisto apre la porta anche ad ulteriori vantaggi economici, come l’assicurazione RCA gratuita per 12 mesi.

In qualsiasi momento, fino alla consegna del veicolo, è possibile annullare liberamente il proprio ordine, senza motivo e senza penalità. A ciò si aggiunge l’esclusiva formula Love It or return it di Opel che permette di restituire il veicolo entro 90 giorni (oppure prima di aver percorso 3000 km) dalla data di immatricolazione.

È sufficiente versare 500 euro online a titolo di caparra confirmatoria per procedere con la prenotazione dell’Opel Corsa Blitz Edition 2022, della Corsa-e Blitz Edition 2022 o della Crossland Blitz Edition 2022.