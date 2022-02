Citroën: crescita a tre cifre in Brasile a gennaio 2022

Citroën mantiene nel 2022 il forte ritmo di crescita registrato in tutto lo scorso anno. A gennaio, la casa automobilistica francese ha venduto 2488 unità, con una crescita del 207% rispetto allo stesso mese ma dello scorso anno.

Si tratta di un risultato al di sopra della media, in uno scenario generale segnato da una contrazione del 28% nel periodo. Questo volume di vendite ha permesso a Citroën di ottenere una quota di mercato pari al 2,1% a gennaio 2022. Parliamo della sua migliore performance negli ultimi otto anni nel mercato brasiliano.

Citroën: +207% di vendite a gennaio 2022 in Brasile rispetto a gennaio 2021

Edgard Alexandrino, direttore commerciale di Citroën Brasile, ha dichiarato che si tratta di un inizio anno forte e motivante per il brand di Stellantis. Numeri che rafforzano il lavoro che l’azienda sta facendo, in collaborazione con le concessionarie ufficiali.

Questa performance conferma la strategia di crescita sostenibile del brand nel paese, attuata nella prima metà del 2021 e presentata a novembre dello stesso anno tramite il piano Citroën 4All.

Il modello più venduto continua ad essere la Citroën C4 Cactus, che già lo scorso anno aveva dimostrato le sue ottime prestazioni di vendita, crescendo al di sopra della media nello stesso segmento di mercato.

Il SUV Citroën ha conquistato la sua migliore quota di mercato nel segmento dei B-SUV, con una percentuale del 7,2% nel primo mese del 2022. In particolare, a gennaio il modello ha registrato 2283 esemplari immatricolati e si è assicurato un posto nella top 6 tra i B-SUV. Con questa performance, la C4 Cactus ha raggiunto la soglia delle 50.000 unità vendute in Brasile dal suo lancio.

Anche i veicoli commerciali leggeri hanno dato una spinta

Citroën ha anche sostenuto il suo sviluppo tra i veicoli commerciali leggeri. A gennaio 2022, il marchio francese ha registrato una crescita del 31% rispetto a gennaio 2022. Le gamme Jumpy e Jumper hanno permesso al marchio di ottenere ottimi numeri nel 2022 tra i veicoli commerciali leggeri.

Alexandrino spiega che, in un mercato in declino, Citroën è riuscita ad ottenere una performance eccezionale che la pone al vertice del mercato brasiliano. Questa crescita sostenibile ha sempre il consumatore al centro delle strategie del brand e tutto si muove affinché le loro esperienze siano straordinarie, afferma il responsabile.

Parlando della Citroën C4 Cactus, Edgard Alexandrino ha dichiarato che ci sono nuovi clienti soddisfatti per le strade del paese che si godono il piacere di guidare questo veicolo unico, moderno, comodo e tecnologico.