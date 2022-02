Ferrari: vendite record nel 2021

Ottime notizie dalla Ferrari. La casa automobilistica del cavallino rampante ha visto aumentare a livelli record le vendite del 2021. In totale il produttore automobilistico di Maranello ha immatricolato lo scorso anno esattamente 11.155 auto. Si tratta del numero più alto di sempre per la casa italiana. Rispetto al 2020 le vendite della Ferrari sono aumentate del 22,3 per cento. Se invece facciamo un paragone con quanto accaduto nel 2019 la crescita è del 10,1 per cento.

Ferrari: la casa automobilistica del cavallino rampante ottiene un nuovo record di vendite nel 2021

Per effetto di questi risultati i ricavi netti della Ferrari sono stati pari a 4,271 milioni di euro, in crescita del 23,4 per cento. Sale anche l’utile netto che è stato di 833 milioni di euro. Ovviamente molto soddisfatto il nuovo numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante, Benedetto Vigna. Il CEO ha detto che questi numeri record danno un’altra dimostrazione del fatto che il modello di business del brand di lusso è vincente.

‘I risultati 2021 di Ferrari sono stati molto forti sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo. Abbiamo raggiunto risultati record in tutte le metriche e siamo tornati a livelli pre-pandemia’ ha dichiarato il numero uno dell’azienda di Maranello.

L’amministratore delegato della Ferrari ha anche aggiunto che il prossimo 16 giugno in occasione Capital Markets Day, la sua azienda svelerà i piani per il futuro del marchio. Ricordiamo che entro la fine dell’anno è previsto il debutto di un modello fondamentale il SUV Purosangue che sarà il primo modello del suo genere per la casa automobilistica.

Questo modello dovrebbe garantire un’ulteriore crescita delle vendite della Ferrari in quanto il modello si andrà a collocare in uno dei segmenti di mercato che vanno per la maggiore in questo momento per quanto concerne il mercato delle auto di lusso. Quello che è certo è che la casa italiana vuole continuare ad essere protagonista del settore anche nel futuro prossimo.

Ti potrebbe interessare: Ferrari 296 GTS: proseguono i collaudi della versione spider della celebre super car della casa automobilistica del cavallino rampante[Video]