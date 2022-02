Alfa Romeo: a Paolo Cinti la direzione del Marketing

Novità importante per Alfa Romeo in Italia. La casa automobilistica del Biscione ha annunciato nelle scorse ore un cambiamento al suo organigramma. Paolo Cinti è stato nominato Direttore Marketing dello storico marchio milanese. Il nuovo responsabile del marketing per il brand premium di Stellantis ha 45 anni ed è di Torino.

Paolo Cinti nella sua nuova funzione risponderà a Raffaele Russo, Managing Director del marchio Alfa Romeo in Italia. La prima esperienza di Cinti nella casa automobilistica del Biscione risale al 2007. Negli ultimi anni il dirigente si era occupato della strategia e della pianificazione media di tutti i brand di Stellantis in Italia.

Sebbene si tratti di un ritorno guidato dalla passione il suo approdo in Alfa Romeo rappresenta una sfida coinvolgente. Questo in quanto arriva in un momento molto importante per la casa automobilistica milanese che come sappiamo il prossimo 8 febbraio presenterà ufficialmente il nuovo SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale.

Questo sarà solo la prima di numerose novità che attendono la casa automobilistica del Biscione nei prossimi anni. Ricordiamo infatti che il nuovo numero uno del marchio di Stellantis, Jean-Philippe Imparato ha confermato nei prossimi anni 5 nuovi modelli, uno in arrivo ogni anno. Insomma per il reparto marketing del Biscione sicuramente tanto lavoro in arrivo nel futuro prossimo.

A proposito di ciò bisogna ricordare una data molto importante e cioè il prossimo 1 marzo, giorno in cui Stellantis dovrebbe svelare il suo nuovo piano industriale. E’ probabile a quel punto che conosceremo quali modelli e in quali date arriveranno ad arricchire la gamma dello storico marchio milanese.

