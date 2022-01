Nuova Fiat Uno: prime immagini dall’Italia

Primo avvistamento in Italia della nuova Fiat Uno. Il prototipo camuffato del futuro crossover di Fiat, il cui nome non è ancora sicuro, è stato avvistato nelle scorse ore nel nostro paese. Come mostrano le immagini di Gabetz Spy Unit pubblicate su Facebook da Walter Vayr, lo sviluppo del modello in Italia e già iniziato. Il SUV di segmento B era già stato avvistato in fase di test nei giorni scorsi ma le immagini arrivavano dalle nevi del Nord Europa. Questa volta invece la vettura è stata avvistata in strada in Italia.

Primo avvistamento in Italia per il SUV compatto di Fiat che forse si chiamerà Nuova Fiat Uno

La nuova Fiat Uno o come si chiamerà questo SUV compatto è considerato come una vettura fondamentale per l’ulteriore crescita della principale casa automobilistica italiana nei maggiori mercati automobilistici del nostro continente. Infatti l’auto dovrebbe garantire un forte aumento delle immatricolazioni finendo per entrare in un segmento di mercato che al momento è uno di quelli che garantisce un numero maggiore di immatricolazioni e che negli ultimi anni ha registrato una crescita notevole.

A proposito di queste foto spia, notiamo che al pari di quanto avvenuto con il primo avvistamento anche in questo caso si tratta di un prototipo con carrozzeria definitiva. Per lo sviluppo di questa auto al momento la casa di Torino sta utilizzando la carrozzeria della Opel Mokka, auto con cui il modello condividerà piattaforma, motori e tecnologie varie.

Ovviamente quando arriverà sul mercato si tratterà di una vettura molto diversa rispetto a quella della casa tedesca. Già nella seconda metà del 2022 è probabile che inizieremo a vedere i primi muletti con carrozzeria definitiva e finalmente potremo iniziare a farci un’idea più precisa di come questo modello sarà.

