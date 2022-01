DS Techeetah: Jean-Eric Vergne porta a casa nuovi punti a Diriyah

Nella seconda gara di Formula E tenutasi a Diriyah, DS Techeetah ha segnato alcuni punti preziosi. Partiti dal sesto e settimo posto in griglia, Jean-Eric Vergne e António Félix Da Costa sono entrambi partiti alla grande al volante della loro DS E-Tense FE21.

Vergne ha lottato duramente per mantenere la sua posizione in un campo molto ristretto e competitivo. La gara è stata interrotta a circa otto minuti dalla fine. Il due volte campione di Formula E ha terminato la gara in sesta posizione, regalando otto punti a DS Techeetah.

DS Techeetah: Jean-Eric Vergne ha concluso il Diriyah E-Prix nella zona punti

Il weekend di Da Costa non è stato quello sperato dal team, ma con un 13º posto durante questo secondo round del Diriyah E-Prix, il pilota portoghese ha mostrato un buon passo e sono state raccolte alcune informazioni preziose da utilizzare per il resto della stagione. Il secondo E-Prix dell’ABB FIA Formula E World Championship si svolgerà il 12 febbraio in Messico.

Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance e team principal di DS Techeetah, ha dichiarato che il team ha lasciato l’Arabia Saudita con alcuni punti e molte lezioni apprese. Il nuovo format di qualificazione cambia notevolmente la filosofia del campionato e a questo bisognerà adattarsi. La gara di ieri ha dimostrato ancora una volta che la DS E-Tense FE21 è veloce. La gara in Messico dovrà essere quella di ripresa.

Mark Preston, CEO di Techeetah, ha affermato che sicuramente la squadra ha migliorato il ritmo e sono stati molto felici di avere entrambi i piloti nei giri di qualificazione. António Félix Da Costa ha disputato una gara difficile e purtroppo è finito fuori dalla zona punti. Come in gara 1, Jean-Eric Vergne ha lottato duramente ed è riuscito a prendersi la sesta posizione. Ora bisognerà attendere la gara in Messico.

Il campione di Formula E nel 2018 e 2019 ha affermato di aver appena fatto un buon weekend a con l’ottava e la sesta posizione presa. Per poter vincere il campionato, queste gare sono molto importanti per massimizzare il numero di punti che si possono ottenere, secondo Vergne. Il team di DS Techeetah ha iniziato con una buona base e ora bisognerà soltanto migliorarla un po’ la volta. Il pilota francese è molto contento del team e del lavoro fatto fino ad ora.

Il pilota portoghese, campione di Formula E nel 2020, ha dichiarato che è stato uno dei weekend più difficili che ha avuto fino ad ora. Bisogna imparare, capire e tornare più forti di prima. António Félix Da Costa ha avuto qualche difficoltà con la sua monoposto negli ultimi due giorni su alcune aree che per fortuna sanno di migliorare.