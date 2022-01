Ferrari: secondo posto conquistato alla 24 Ore di Daytona

La 60ª edizione della 24 Ore di Daytona si è conclusa per Ferrari con il team Risi Competizione secondo nella classe GTD-Pro e un quarto posto nella GTD per AF Corse.

Il primo round dell’IMSA SportsCar Championship, disputato in condizioni climatiche perfette ma con temperature molto rigide, ha regalato uno spettacolo emozionante dalla bandiera verde alla bandiera scacchi, anche se ci sono state alcune fasi di bandiera gialla.

Ferrari: le 488 GT3 Evo di Risi Competizione e AF Corse conquistano un ottimo risultato alla 24 Ore di Daytona

Le Ferrari in gara in Florida, dopo una sessione di qualifiche tutt’altro che perfetta nella Roar prima delle 24 dello scorso fine settimana, si sono dimostrate all’altezza della sfida di questa iconica gara endurance.

La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Risi Competizione ha messo a segno una prestazione convincente, correndo costantemente nelle posizioni del podio. La vettura n°62 era al secondo posto alla sesta ora e terza alla 12ª, alternando con successo i piloti durante le varie fasi della gara in cui ha anche tenuto il comando per molti giri.

Alessandro Pier Guidi e James Calado sono stati più attivi nelle fasi iniziali e finali della gara mentre Davide Rigon e Daniel Serra sono stati più spesso al volante nelle fasi intermedie quando le temperature estremamente rigide hanno reso difficile il processo di riscaldamento delle gomme. Questa è stata una fase in cui le Ferrari hanno perso secondi decisivi ai rivali nei primi passaggi dopo il pit-stop.

Con Pier Guidi al volante, la 488 GT3 Evo 2020 ha provato a prendersi la vittoria nelle fasi finali, ma una strategia diversa adottata dai rivali nell’ultima fase FCY ha riportato l’italiano al quarto posto. Tornato in terza posizione, Pier Guidi nell’ultimo giro ha beneficiato dell’esito del feroce duello tra le due Porsche guidate da Jaminet e Vanthoor, allora in testa, che ha regalato all’americano una meritata seconda posizione dietro la vettura di Pfaff Motorsport.

Quarto posto per la 488 GT3 Evo di AF Corse

Per la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse è stato un podio meritato, dopo una gara condotta all’attacco e nelle prime posizioni. A meno di 30 minuti dalla bandiera a scacchi, durante una fase di bandiera gialla, un sorpasso non autorizzato ha costretto la vettura scontare un drive through che l’ha esclusa dalla lotta per la vittoria.

Nicklas Nielsen, insieme a Toni Vilander, era stato il protagonista della gara fino a quel momento. La vettura di Maranello non poteva più contare su prestazioni ottimali dopo il contatto nelle prime ore delle prime ore di gara che ha coinvolto Luis Perez Companc.

Sia l’argentino che Simon Mann sono stati però gli autori di una prestazione molto positiva che ha visto in test anche il giovane campione italiano. Il traguardo finale del quarto posto, a poco più di 10 secondi dal podio, nonostante le difficoltà incontrate, è un risultato molto positivo.

Per Cetilar Racing, quella appena conclusa è stata una 24 Ore di Daytona da archiviare velocemente in termini di risultati, ma da utilizzare come esperienza preziosa in vista della stagione che affronterà nel campionato americano.

Dopo due contatti nelle prime ore di gara che hanno costretto la Ferrari a due lunghissimi pit-stop, la vettura del team italiano, guidata da Roberto Lacorte-Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco-Alessio Rovera, ha tagliato il traguardo in 14ª posizione.