Valtteri Bottas in visita al museo di Alfa Romeo

Valtteri Bottas prende sempre più confidenza con Alfa Romeo. Il pilota finlandese che da quest’anno correrà nel team del Biscione in Formula 1 in coppia con il giovane pilota cinese Zhou ha visitato il museo “La macchina del tempo” di Arese.

Valtteri Bottas visita il museo di Alfa Romeo e posta video e foto sul suo profilo Instagram

Il pilota finlandese 32enne si è dunque preso un pò di tempo per saperne di più sulla storia di Alfa Romeo e ha condiviso diversi brevi video sulle sue Storie Instagram dal Museo Storico Alfa Romeo di Milano. Ha visitato il luogo il 27 gennaio con il compagno di squadra Guanyu Zhou, il primo pilota cinese nella storia della F1.

Il museo comprende un’ampia varietà di veicoli del marchio e quelli mostrati nei video di Valtteri Bottas sono alcune auto degli anni ’50 e ’60, oltre a diverse degli anni ’10 e ’30. È persino saltato al volante di una GP Tipo P2 e ha scritto che “non voleva più uscire “.

Valtteri Bottas è stato di recente protagonista di una vacanza piuttosto movimentata in Australia in vista dei test pre-stagionali, ma ha dimostrato la sua devozione per il marchio del Biscione testando alcuni veicoli Alfa Romeo, in particolare il SUV Stelvio Quadrifoglio.

Durante il suo viaggio in Australia con la sua ragazza, Tiffany Cromwell, che è una ciclista professionista, ha anche condiviso una foto accanto ad uno Stelvio bianco. Successivamente ha pure condiviso la foto di un modello grigio scuro, che sembrava trovarsi nel vialetto del luogo in cui alloggiava.

Si spera naturalmente che l’ex pilota della Mercedes possa portare un valore aggiunto al team del Biscione in questo 2022 che si prospetta come un anno molto interessante per il team Alfa Romeo F1. Si spera che il cambio di regolamento possa favorire un maggiore equilibrio e soprattutto possa garantire ad Alfa Romeo un miglioramento dei risultati rispetto ad un 2021 che è stato piuttosto sottotono.

Ti potrebbe interessare: Vasseur su Bottas: “ombra di Lewis in Mercedes, leader in Alfa Romeo”