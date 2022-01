Jeep Wagoneer L avvistato di nuovo

Vi abbiamo scritto nei giorni scorsi del primo avvistamento di una Jeep Wagoneer L, versione a passo lungo del già mastodontico SUV della casa automobilistica americana. Nelle scorse ore dagli Stati Uniti arrivano nuove immagini che mostrano il prototipo camuffato del veicolo in fase di test. E’ stato il sito Gm Autorithy a pubblicare queste foto in anteprima.

Jeep Wagoneer L: nuove immagini spia della versione a passo lungo del celebre modello

Questo prototipo a passo lungo della Jeep Wagoneer è ricoperto da una mimetica in bianco e nero, ma, come vi abbiamo detto anche la volta scorsa, è facile vedere che è un po’ più lungo dell’attuale variante a passo normale, che comunque misura oltre 540 cm di lunghezza.

Confrontando i due modelli affiancati, vediamo che sia il passo che la carrozzeria del modello allungato sono diversi dal modello standard. La parte posteriore del nuovo modello, che abbiamo soprannominato Jeep Wagoneer L, si estende oltre le porte posteriori, con una linea diversa e diversi pannelli laterali posteriori, oltre a finestrini che sembrano allungati rispetto alla versione normale.

Ricordiamo che Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sono i SUV top di gamma per la casa automobilistica americana nel loro mercato di casa e in Canada. I due modelli sono stati accolti molto bene sul mercato e hanno portato al marchio di Stellantis nuovi clienti, facendo rimettere piede a Jeep in un segmento di mercato da cui mancava da molto tempo.

Come previsto, Jeep Wagoneer L offrirà più spazio per i passeggeri nella terza fila e più spazio per il carico, oltre alle stesse opzioni di propulsione dei modelli più corti, incluso un possibile modello ibrido plug-in. Tuttavia, a causa della lunghezza, è improbabile che entrambi offrano la designazione “Trail Rated” di Jeep.

Jeep Wagoneer e la Grand Wagoneer a passo lungo debutteranno entro la fine dell’anno. Sicuramente nelle prossime settimane su questi modelli arriveranno ulteriori dettagli. Il fatto che nel giro di pochi giorni vi siano stati già due avvistamenti fa pensare che lo sviluppo sia già a buon punto.

