Stellantis assume nuovo personale in Portogallo

Arrivano buone notizie dal Portogallo per il gruppo Stellantis. La società nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA assumerà 90 dipendenti nelle prossime settimane, secondo un annuncio di mercoledì. Le assunzioni riguarderanno lo stabilimento di Mangualde in Portogallo.

In un comunicato pubblicato questa mattina dalla società si legge che grazie al successo dei veicoli commerciali leggeri di Stellantis che vengono prodotti in questo impianto, Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo, la fabbrica di Mangualde implementerà, a partire da maggio, un altro turno di produzione.

Stellantis assume 90 dipendenti per il suo stabilimento di Mangualde in Portogallo

A quanto pare questo nuovo turno opererà una volta alla settimana e consentirà a questo sito produttivo di Stellantis di avvicinarsi alla sua massima capacità di produzione. In questo modo l’impianto ereditato da PSA sarà in grado di rispondere alla crescente domanda di quei modelli leader nel mercato europeo.

Il nuovo turno di produzione lavorerà con un sistema di rotazione per garantire che la settimana lavorativa rimanga per tutti di cinque giorni. Il processo di reclutamento inizierà a febbraio e sarà aperta a tutti.

Con queste nuove assunzioni, lo stabilimento di Stellantis in Portogallo avrà un totale di 990 dipendenti. Al momento la fabbrica lavora su tre turni da lunedì e venerdì e produce 350 auto al giorno.

Nel 2021 il gruppo Stellantis ha aumentato la produzione del 4,9 per cento a 67.838 unità. È stato il secondo miglior anno di sempre per la fabbrica portoghese dell’alleanza guidata da Carlos Tavares.

Questo nonostante i problemi per la mancanza di semiconduttori che in alcuni momenti hanno provocato lo stop della fabbrica. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno per questa fabbrica nei prossimi mesi.

