Stellantis guiderà il secondo polo industriale automobilistico in Brasile

Itamar de Souza, direttore industriale dello stabilimento Stellantis di Porto Real (Rio de Janeiro), è stato nominato nuovo presidente del comitato direttivo del Cluster Automotivo Sul Fluminense, regione considerata il secondo polo industriale dell’automotive in Brasile per numero di aziende.

De Souza si dedicherà alla creazione di nuove opportunità nel breve termine, sviluppando la continuità dell’azione delle commissioni, evidenziando il contesto per lo stato del Rio de Janeiro e rafforzando l’immagine di Stellantis presso gli stakeholder della regione.

Stellantis: Itamar de Souza sarà a capo del Cluster Automotivo Sul Fluminense

Le principali sfide per il Cluster nel 2022 sono ottenere investimenti dal governo statale per l’area delle infrastrutture stradali, che andranno a beneficio della logistica e del trasporto e dipendenti, e incoraggiare lo sviluppo delle competenze.

L’aspettativa è la creazione del polo tecnologico a Resende (RJ), con investimenti del governo di Rio de Janeiro uniti al sostegno e alla partecipazione del cluster e delle università, per promuovere l’accelerazione delle tecnologie e dell’innovazione nella regione.

Per la prima volta, Stellantis è alla guida del Cluster nella presidenza e rimarrà a disposizione per lo sviluppo della competitività regionale, lavorando con partner in ambito pubblico e privato. Il cluster ha anche il supporto del sistema Firjan, che promuove lo sviluppo industriale a Rio de Janeiro.

Itamar de Souza ha dichiarato che l’obiettivo è contribuire fortemente allo sviluppo industriale della regione del Fluminense. Si cercheranno strategie insieme a enti pubblici e privati per realizzare una gestione innovativa e differenziata nel 2022.

Con oltre 20 anni di esperienza nell’area industriale, de Souza sottolinea che il piano di lavoro per quest’anno sarà supportato dai seguenti pilastri: infrastrutture stradali, capacità tecnica, monetizzazione dei crediti ICMS e sviluppo dei fornitori locali.

Il gruppo si aspetta di portare a termine le opere necessarie nella regione, come il miglioramento dell’offerta logistica che ridurrà la dipendenza dalla Via Dutra ed il collegamento tra i vari poli industriali presenti sull’asse Volta Redonda-Resende-Itatiaia.

Per quanto riguarda la formazione tecnica, l’obiettivo è collaborare con le università e le scuole vicine per cercare un maggiore collegamento con le esigenze industriali. Nella monetizzazione dei crediti ICMS, il lavoro è a lungo termine ed è essenziale per lo sviluppo della competitività delle imprese dello stato.

L’ultimo tema si riferisce allo sviluppo dei fornitori locali. L’intenzione è di continuare l’opera del fondo per lo sviluppo di competenze, innovazione e tecnologia per i piccoli fornitori locali affinché la regione industriale diventi sempre più forte, generando occupazione e reddito.