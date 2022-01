Maserati Grecale: nuove foto e video ufficiali del D-SUV

Proseguono i test sui prototipi del nuovo Maserati Grecale. Nelle scorse ore, la casa automobilistica modenese ha condiviso nuove foto ufficiali e un video che vedono protagonisti dei muletti con camuffamento rosso mentre effettuano alcuni test al freddo in Svezia.

I veicoli di prova hanno espresso la loro massima potenza in condizioni estreme e su fondi a bassissima aderenza. Nemmeno il ghiaccio e la neve hanno rallentato le capacità del nuovo Grecale, anzi durante la missione i prototipi sono stati testati per mettere appunto gli avviamenti e la guidabilità a temperature estreme, i controlli di dinamica del veicolo su fondi misti asfalto/ghiaccio/neve e il mantenimento del comfort climatico in funzione di tutte le condizioni esterne che possono variare da pochi gradi sopra lo zero fino ai -30 °C della Lapponia.

Maserati Grecale: un gruppo di prototipi si reca in Svezia per dei test sulla neve

Sono state eseguite, inoltre, delle prove per mettere appunto le caratteristiche di trazione, sottosterzo e sovrasterzo della vettura delle diverse modalità di guida e con varie taglie e tipologie di ruote per conferire un carattere specifico ad ognuna delle diverse modalità di guida disponibili.

Anche in condizioni estreme, il nuovo Maserati Grecale esalta la sua anima eccezionale sui tracciati handling a bassa aderenza, con giri di pista performanti su diversi percorsi, dagli steering pad fino a tracciati più impegnativi caratterizzati da curve, pendenze, lunghi rettilinei e salti, su fondi elevati o ghiacciati.

Tra l’altro poche ore fa vi abbiamo proposto alcune foto spia di un prototipo completamente camuffato del SUV che ci ha dato uno sguardo più dettagliato agli interni. Abbiamo avuto la possibilità di apprezzare il nuovo volante multifunzione con paddle, il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch e un quadro strumenti digitale.

Inoltre, non manca il classico orologio usato da Maserati che è ormai un segno distintivo del Tridente. Purtroppo, per il resto l’abitacolo era stato camuffato, ma in generale restituisce una sensazione di qualità premium.

Appuntamento alla prossima primavera

Il secondo SUV del marchio di Stellantis avrebbe dovuto debuttare lo scorso 16 novembre. Maserati ha però deciso di posticipare la presentazione alla prossima primavera per evitare eventuali problemi riguardanti la crisi dei semiconduttori. Secondo quanto riportato, la produzione del Maserati Grecale dovrebbe cominciare a Cassino entro la fine del prossimo mese di marzo.

Basato sulla piattaforma Giorgio, utilizzate da Alfa Romeo per Giulia e Stelvio, molti sostengono che il SUV di segmento D potrebbe condividere diverse caratteristiche con i due modelli del Biscione.

Il diretto rivale di Porsche Macan Turbo, BMW X3 M e Mercedes-AMG GLC 63 – nella versione top di gamma Trofeo – potrebbe avere una versione depotenziata del nuovo V6 biturbo Nettuno da 3 litri che ha debuttato sulla MC20 oppure condividere il V6 biturbo da 2.9 litri con la gamma Quadrifoglio di Alfa Romeo.