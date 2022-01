Stellantis: Tavares a Sochaux per visitare la nuova linea

Nella giornata di oggi 25 gennaio si registra la visita nello stabilimento Stellantis di Sochaux da parte del CEO Carlos Tavares. Dopo il suo giro tra gli stabilimenti italiani del gruppo, l’amministratore delegato della società nata dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA si è recato in Francia. A Sochaux Tavares ha visitato la nuova linea di produzione denominata “Sochaux 2022”, che entrerà in funzione il prossimo 7 febbraio.

Tavares in visita allo stabilimento Stellantis di Sochaux per la nuova super linea

Il CEO Carlos Tavares è venuto a vedere con i suoi occhi come stanno andando le cose per il progetto Sochaux 2022, questa fabbrica del futuro che dovrebbe essere consegnata nel corso dell’anno, dopo 200 milioni di euro di investimenti effettuati da Stellantis. L’amministratore delegato ha incontrato i sindacati come fa sempre in queste occasioni.

Il boss di Stellantis ha detto loro che la fabbrica di Sochaux, culla del marchio Peugeot, è oggi la più moderna d’Europa. Questo è un qualcosa di fondamentale che garantisce al sito produttivo un futuro per i prossimi 30 o 40 anni.

Carlos Tavares ha fatto i complimenti a tutti coloro che lavorano in questa fabbrica ribadendo l’importanza che essa ha per il gruppo Stellantis. Il CEO invece, non si è impegnato nell’assegnazione di nuovi veicoli per il sito produttivo.

Per lui è ” l’agilità dei dipendenti la migliore garanzia di futuro per la fabbrica “. Vedremo dunque cosa emergerà a proposito di questo stabilimento nei prossimi mesi. Anche questa fabbrica il prossimo 1 marzo potrebbe essere al centro dei piani del gruppo automobilistico che in quella data svelerà il suo primo piano industriale.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: Il numero uno del gruppo, il CEO Carlos Tavares conferma il nuovo motore diesel Euro 7 nello stabilimento di Pratola Serra