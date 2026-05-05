Ferrari Legacy Tour 2026: il programma dell’evento tra Umbria ed Emilia Romagna

Motori pronti a rombare per il Legacy Tour del “cavallino rampante”, dedicato quest’anno alle Ferrari 275 GTB, 275 GTS e 275 GTB/4. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 6 all’8 maggio. Ormai solo poche ore mancano all’appello, prima dell’inizio del viaggio nel cuore dell’Italia. L’azione si svolgerà prevalentemente in Umbria, ma per la chiusura del sipario è stata scelta, come è giusto che sia, l’Emilia Romagna, nel cuore del mito.

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Il colorato serpentone di auto storiche toccherà luoghi suggestivi, dalle colline di Monte Castello di Vibio alla splendida Spoleto, fino al gran finale nello stabilimento del marchio, a Maranello, e sul Circuito di Fiorano, dove si svolgerà una memorabile parata conclusiva.

Il Legacy Tour è un evento annuale che celebra modelli storici del “cavallino rampante“, goduti in scenari ambientali mozzafiato, dove il piacere degli occhi e della guida si esalta. L’edizione 2026 sarà dedicata alle già citate Ferrari 275 GTB, 275 GTS e 275 GTB/4, in particolare a quest’ultima, di cui si celebra il 60° anniversario.

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Oltre che per i protagonisti, sarà un’esperienza indimenticabile anche per il pubblico, cui verrà concessa l’opportunità di ammirare le seducenti forme ed ascoltare l’inebriante rombo di queste auto leggendarie. Sono attesi al via 33 esemplari della specie: un numero importante per vetture così rare.

Gli equipaggi potranno immergersi in un’esperienza sensoriale davvero unica, gustando il privilegio di vivere le mitiche sportive della casa emiliana su itinerari di grande fascino, nel cuore del Belpaese, patria dell’arte, della bellezza e della Dolce Vita.

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Con questo nuovo atto, il Legacy Tour porta avanti la tradizione di riunire collezionisti, appassionati e il grande pubblico per celebrare il ruolo di Ferrari nella storia dell’automobilismo. Si profila uno spettacolo da mille e una notte, con un museo a cielo aperto pronto a pulsare con le note del suo fascino sublime. Protagoniste saranno le splendide auto V12 a motore anteriore prodotte dalla casa di Maranello tra il 1964 e il 1968.

Oltre che per le forme da capolavoro d’arte, la 275 GTB si è fissata nella storia del marchio per aver introdotto due importanti novità sui modelli commerciali del “cavallino rampante”: un cambio transaxle montato posteriormente e le sospensioni posteriori indipendenti. Queste soluzioni tecnologiche ne fecero un punto di riferimento in termini di maneggevolezza ed equilibrio, nel suo tempo storico.

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La Ferrari 275 GTS, il cui design porta come sull’altra la firma di Pininfarina, declinava il suo spirito in una dimensione diversa ed esaltante: quella della guida en plein air. Ha sempre la natura di una coupé, invece, la 275 GTB/4, presentata al Salone dell’Auto di Parigi del 1966. Lei è la vera celebrata del Legacy Tour 2026, perché quest’anno spegne le sue prime 60 candeline. Stiamo parlando della prima “rossa” di serie a montare una versione del motore V12 a quattro alberi a camme in testa, derivata direttamente dal prototipo endurance P2. Ciò ne fece una pietra miliare ingegneristica.

Programma Ferrari Legacy Tour 2026

Foto da profilo Facebook Musei Ferrari

6 maggio

9:00 Inizio del tour a Boschetto Vecchio, Perugia.

09.45 – 11:00 Sosta a Monte Castello di Vibio, Perugia.

12:15 – 14:00 Sosta presso Rocca Ripesena, Terni.

15:45 Proseguimento per Città della Pieve, Perugia.

16:30 Rientro a Boschetto Vecchio.

7 maggio

9:00 Partenza da Boschetto Vecchio.

12:00 – 13:45 Esposizione delle auto in Piazza Duomo, Spoleto.

14:35 – 15:50 Proseguimento per Bevagna, Perugia.

16:45 Ritorno a Boschetto Vecchio.

8 maggio

8:00 Partenza da Boschetto Vecchio.

10:15 – 11:00 Sosta al Castello di Valenzano, Subbiano.

12:45 – 14:00 Proseguimento per Scarperia.

16:45 Sosta in Piazza della Libertà, Maranello.

16:45 Gran finale a Maranello — sfilata sul Circuito di Fiorano.

Fonte | Ferrari Automobili