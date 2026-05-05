Fiat si conferma leader delle vendite in Italia ad aprile e nei primi 4 mesi del 2026

Con 19.794 immatricolazioni pari ad una quota dell’31,4% Fiat e Fiat Professional si confermano leader delle vendite in Italia ad aprile 2026, secondo i dati comunicati nelle scorse ore da Dataforce. Si tratta di una crescita di un punto percentuale rispetto a quanto registrato nello stesso mese dello scorso anno.

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Nel mese di aprile, FIAT e Fiat Professional, si confermano al vertice del mercato in Italia

Se facciamo riferimento a quanto accaduto nei primi 4 mesi del 2026, FIAT e Fiat Professional si confermano al vertice del mercato italiano con 93.404 immatricolazioni complessive e una quota del 13,3%, migliorando di 1,6 punti percentuali il risultato registrato nello stesso periodo del 2025. Positivo anche l’andamento nel canale dei clienti privati, dove la quota ha raggiunto il 10,3%.

Nel solo segmento delle autovetture, FIAT mantiene la leadership nazionale nel primo quadrimestre con 77.539 immatricolazioni e una quota del 12,1%, in crescita di 1,9 punti percentuali rispetto ai primi quattro mesi dell’anno precedente.

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La protagonista assoluta è ancora una volta Pandina Hybrid. Prodotta a Pomigliano, ha raggiunto 45.631 immatricolazioni nel primo quadrimestre, pari al 7,1% dell’intero mercato italiano. È l’auto più venduta in Italia e continua a essere una scelta familiare per molti automobilisti, grazie a una formula fatta di praticità, efficienza e stile riconoscibile.

Insieme alla 500 Hybrid, che ha superato le 5.200 unità da inizio anno, permette a FIAT di guidare il segmento A delle citycar con il 56% di quota. Cresce anche Grande Panda, arrivata a 16.896 immatricolazioni nel quadrimestre. Il modello si posiziona al terzo posto tra le auto più vendute in Italia e al primo nel segmento B berline, confermando un avvio commerciale solido. FIAT resta protagonista anche nella micromobilità con Topolino, leader tra i quadricicli leggeri elettrici con il 44,2% di quota nei primi quattro mesi.

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Nel mondo del lavoro, Fiat Professional conferma il proprio peso con 15.865 immatricolazioni e il 25,4% di quota nei veicoli commerciali. Ducato, con 6.388 unità, resta il van più venduto in Italia, mentre Doblò raggiunge 5.056 immatricolazioni. Due modelli che, insieme a Panda Van, continuano a rappresentare strumenti concreti per artigiani, aziende e professionisti.