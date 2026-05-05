Jeep Cherokee Overland 2026 si aggiudica il premio Wards 10 per i migliori interni

La nuovissima Jeep Cherokee Overland 2026 si è guadagnata un posto nella lista dei 10 migliori interni e UX di Wards Auto. La Cherokee ibrida ha impressionato per il suo stile interno accattivante e per la ricca dotazione tecnologica integrata nell’abitacolo. “Abbiamo preso in considerazione quattro temi principali per rendere gli interni della Jeep Cherokee 2026 un luogo straordinario: dinamico, giocoso, pratico e innovativo”, ha dichiarato Ryan Nagode, vicepresidente del design degli interni per i marchi Jeep, Chrysler, Dodge e Ram. “Questi pilastri hanno guidato il team nella creazione di un design che unisce qualità, funzionalità e stile in un lancio così importante come quello della nuovissima Cherokee”.

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Wards Auto ha inserito la Jeep Cherokee Overland 2026 nella sua top ten dei migliori interni

Jeep Cherokee 2026 offre di serie una dotazione interna completa, con tecnologie pensate per comfort, connettività e sicurezza. Tra gli elementi principali figurano il quadro strumenti digitale a colori da 10,25 pollici e il display infotainment da 12,3 pollici, compatibile in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. A bordo è presente anche il sistema Uconnect 5, già apprezzato nella gamma Jeep.

La dotazione comprende inoltre accesso passivo, tergicristalli con sensore pioggia e un pacchetto avanzato di assistenze alla guida. Tra queste: frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, assistenza in caso di collisione agli incroci, monitoraggio dell’angolo cieco con rilevamento del traffico trasversale posteriore e rilevamento della sonnolenza del conducente. Completano l’equipaggiamento il sistema di assistenza alla guida attivo di livello 2 con cruise control adattivo e i sensori di parcheggio posteriori con frenata automatica d’emergenza in retromarcia.

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L’allestimento Cherokee Overland aggiunge numerosi dettagli, come una perforazione esclusiva per i rivestimenti in similpelle disponibili nelle colorazioni Arctic e Global Black e un tetto apribile panoramico a doppio pannello di serie. L’ufficio di progettazione del prodotto di Stellantis ha inoltre lavorato tenendo conto della sostenibilità per la Jeep Cherokee 2026, impegnandosi a scegliere materiali non in pelle o riciclati. Inoltre, i clienti troveranno un abitacolo più spazioso e il 30% di spazio di carico in più rispetto al passato, grazie alla piattaforma STLA Large.

Wards seleziona 10 vincitori per la categoria interni ed esperienza utente attraverso test approfonditi con una giuria di esperti. Questi test includono la valutazione quotidiana di ciascun veicolo in condizioni di guida reali, per comprenderne la qualità delle finiture, la qualità e la facilità d’uso della tecnologia di bordo.